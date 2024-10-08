أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية تقاضي تيك توك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد شركة“تيك توك” الثلاثاء، زاعمة أن تطبيق الفيديو يضر بالصحة العقلية للشباب من خلال تصميم منصته والتي تسبب الإدمان.
وقال“برايان شوالب” المدعي العام لمقاطعة كولومبيا عن منصة“تيك توك”:“إنها تجعل الشباب مدمنين، نعم تولد عائدات إعلانية ضخمة، لكنها تولد أيضًا تأثيرات سلبية على الصحة العقلية للمستخدمين”.
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وبحسب ملفات القضية، وصف المدعون خوارزمية التطبيق بأنها“محفزة للدوبامين”، لكي يظل الشباب رهن الاستخدام المفرط ولساعات طويلة، رغم ما في ذلك أضرار نفسية وفسيولوجية عميقة مثل القلق والاكتئاب وتشوهات الجسم.
ودائمًا ما تظهر خوارزمية“تيك توك” في مثل تلك الدعاوى، حيث صممت لاقتراح محتوى موافق لاهتمامات آحاد الأفراد، مع إتاحة القدرة على المشاهدة بشكل لا نهائي للفيديوهات المسجلة أو المباشرة.
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