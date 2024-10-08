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أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية تقاضي تيك توك - جريدة البورصة

10/8/2024 2:46:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفعت أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية دعاوى قضائية ضد شركة“تيك توك” الثلاثاء، زاعمة أن تطبيق الفيديو يضر بالصحة العقلية للشباب من خلال تصميم منصته والتي تسبب الإدمان.

وقال“برايان شوالب” المدعي العام لمقاطعة كولومبيا عن منصة“تيك توك”:“إنها تجعل الشباب مدمنين، نعم تولد عائدات إعلانية ضخمة، لكنها تولد أيضًا تأثيرات سلبية على الصحة العقلية للمستخدمين”.

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وبحسب ملفات القضية، وصف المدعون خوارزمية التطبيق بأنها“محفزة للدوبامين”، لكي يظل الشباب رهن الاستخدام المفرط ولساعات طويلة، رغم ما في ذلك أضرار نفسية وفسيولوجية عميقة مثل القلق والاكتئاب وتشوهات الجسم.

ودائمًا ما تظهر خوارزمية“تيك توك” في مثل تلك الدعاوى، حيث صممت لاقتراح محتوى موافق لاهتمامات آحاد الأفراد، مع إتاحة القدرة على المشاهدة بشكل لا نهائي للفيديوهات المسجلة أو المباشرة.

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