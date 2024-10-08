الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً بشأن متابعة موقف بعض المشروعات الأثرية بمنطقة الأهرامات، وذلك بحضور كل من شريف فتحى، السياحة والآثار، والدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، وزير الدولة لشئون الاثار الأسبق، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، أمين المجلس الأعلى للآثار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مختلف الاعمال الخاصة بالمتحف المصرى الكبير، والتى تم الانتهاء منها، وكذا الاستعدادات الجارية لتشغيله بشكل كامل، وما يتم من جهود للترويج والتسويق له بما يليق بهذا الصرح الحضارى الكبير.

موضوعاتكجوك: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية العام المالى الحالى انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين مبيعات العرب والأجانب وجنى الأرباح يقودان البورصة لتراجعات قوية

واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لرؤية الدكتور زاهى حواس، فيما يتعلق بالترويج لهذا الحدث المهم، بما يسهم فى تعريف العالم بما يحتويه هذا الصرح الحضارى الكبير من آثار ومقتنيات تحكى تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تطرق لاستعراض مختلف الجهود المبذولة فى العديد من المشروعات الأثرية والسياحية المختلفة بما يسهم فى الحفاظ على هذه المناطق ويزيد من الجذب السياحى لها.

المصدر: