الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً بشأن متابعة موقف بعض المشروعات الأثرية بمنطقة الأهرامات، وذلك بحضور كل من شريف فتحى، وزير
السياحة والآثار، والدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، وزير الدولة لشئون الاثار الأسبق، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، أمين المجلس الأعلى للآثار.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مختلف الاعمال الخاصة بالمتحف المصرى الكبير، والتى تم الانتهاء منها، وكذا الاستعدادات الجارية لتشغيله بشكل كامل، وما يتم من جهود للترويج والتسويق له بما يليق بهذا الصرح الحضارى الكبير.
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واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لرؤية الدكتور زاهى حواس، فيما يتعلق بالترويج لهذا الحدث المهم، بما يسهم فى تعريف العالم بما يحتويه هذا الصرح الحضارى الكبير من آثار ومقتنيات تحكى تاريخ مصر وحضارتها العريقة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تطرق لاستعراض مختلف الجهود المبذولة فى العديد من المشروعات الأثرية والسياحية المختلفة بما يسهم فى الحفاظ على هذه المناطق ويزيد من الجذب السياحى لها.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108758860
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