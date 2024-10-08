Wednesday, 09 October 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إياتا: نمو الطلب على السفر الجوى فى الشرق الأوسط بـ5% - جريدة البورصة

10/8/2024 2:46:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي“إياتا” إن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت ارتفاعا بنسبة 4.9% على أساس سنوي (في الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024)، في الطلب على السفر، فيما سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا بنسبة 19.9% على أساس سنوي.

وما زالت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحقق نموا ملحوظا، حيث يفصلها 8 نقاط مئوية فقط عن الوصول لمرحلة التعافي الكامل إلى المستويات المسجلة قبل الجائحة.

موضوعات متعلقة انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية تقاضي تيك توك

وبحسب إياتا ، حققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 9.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر، ويعتبر المسار الجوي بين أوروبا وآسيا الأسرع نموا بين مسارات الشركات الأوروبية، لكنه ما زال دون مستويات الذروة التي حققتها في عام 2019.

وسجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعا بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الطلب على السفر ، فيما حققت شركات الطيران في أميركا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي.

المصدر:

MENAFN08102024000202011048ID1108758859

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث