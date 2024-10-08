إياتا: نمو الطلب على السفر الجوى فى الشرق الأوسط بـ5% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي“إياتا” إن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت ارتفاعا بنسبة 4.9% على أساس سنوي (في الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024)، في الطلب على السفر، فيما سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا بنسبة 19.9% على أساس سنوي.

وما زالت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحقق نموا ملحوظا، حيث يفصلها 8 نقاط مئوية فقط عن الوصول لمرحلة التعافي الكامل إلى المستويات المسجلة قبل الجائحة.

موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير أكثر من اثنتي عشرة ولاية أمريكية تقاضي تيك توك

وبحسب إياتا ، حققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 9.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر، ويعتبر المسار الجوي بين أوروبا وآسيا الأسرع نموا بين مسارات الشركات الأوروبية، لكنه ما زال دون مستويات الذروة التي حققتها في عام 2019.

وسجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعا بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الطلب على السفر ، فيما حققت شركات الطيران في أميركا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي.

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