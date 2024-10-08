إياتا: نمو الطلب على السفر الجوى فى الشرق الأوسط بـ5% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي“إياتا” إن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت ارتفاعا بنسبة 4.9% على أساس سنوي (في الفترة من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024)، في الطلب على السفر، فيما سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا بنسبة 19.9% على أساس سنوي.
وما زالت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحقق نموا ملحوظا، حيث يفصلها 8 نقاط مئوية فقط عن الوصول لمرحلة التعافي الكامل إلى المستويات المسجلة قبل الجائحة.
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وبحسب إياتا ، حققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 9.1% على أساس سنوي في الطلب على السفر، ويعتبر المسار الجوي بين أوروبا وآسيا الأسرع نموا بين مسارات الشركات الأوروبية، لكنه ما زال دون مستويات الذروة التي حققتها في عام 2019.
وسجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعا بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الطلب على السفر ، فيما حققت شركات الطيران في أميركا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 13.6 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108758859
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