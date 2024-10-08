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%56 زيادة فى عدد سفن البضائع بميناء دمياط سبتمبر الماضى - جريدة البورصة

10/8/2024 2:46:24 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت حركة سفن البضائع فى ميناء دمياط بنسبة 56%خلال شهر سبتمبر الماضى، مسجلة 46 سفينة مقارنة ب 30 سفينة خلال سبتمبر 2023.

ووفقًا لتقرير حصلت عليه“البورصة”، سجلت كمية البضائع المتداولة بميناء دمياط 3.5 مليون طن خلال سبتمبر الماضى بنسبة نمو 7%، مقارنة بـ3.3 مليون طن بشهر سبتمبر 2023.

موضوعات متعلقة “سيسترا” و”شاكر جروب” تجهزان مستندات مناقصة تطويرخط“طنطا – دمياط” إطلاق أول قطار إلى بئر العبد بعد 50 عامًا لتعزيز التنمية في سيناء 49% انخفاضًا فى أعداد السفن المارة بـ”قناة السويس” منذ بداية 2024

كما سجلت حركة السفن إجمالًا 252 سفينة خلال سبتمبر 2024 بتراجع 15% مقارنة ب 298 سفينة فى سبتمبر 2023، وذلك بعد انخفاض معدل سفن الحاويات والصب السائل والصب الجاف وسفن الترددى والخدمات بشكل ملحوظ بنسبة 14% و35% و17% و56% على التوالى خلال الشهر الماضى.

وسيطرت سفن الصب الجاف والحاويات على 70% من إجمالى حركة السفن المترددة على الميناء، تلتها سفن البضائع العامة بنسبة 18%.

وشهد الميناء تداول 129 ألف حاوية مكافئة بتراجع 26%، واستحوذت الحاويات الصادر على 46%منها، والوارد على نحو 46%.

وتستهدف هيئة ميناء دمياط تحقيق معدلات لتداول البضائع تصل إلى 70 مليون طن سنويًا بحلول 2030، ونشرت“البورصة” فى وقت سابق، عن اقتراب هيئة ميناء دمياط من الانتهاء من استكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية“تحيا مصر 1′′.

ويهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة.

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