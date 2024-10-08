%56 زيادة فى عدد سفن البضائع بميناء دمياط سبتمبر الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت حركة سفن البضائع فى ميناء دمياط بنسبة 56%خلال شهر سبتمبر الماضى، مسجلة 46 سفينة مقارنة ب 30 سفينة خلال سبتمبر 2023.
ووفقًا لتقرير حصلت عليه“البورصة”، سجلت كمية البضائع المتداولة بميناء دمياط 3.5 مليون طن خلال سبتمبر الماضى بنسبة نمو 7%، مقارنة بـ3.3 مليون طن بشهر سبتمبر 2023.
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كما سجلت حركة السفن إجمالًا 252 سفينة خلال سبتمبر 2024 بتراجع 15% مقارنة ب 298 سفينة فى سبتمبر 2023، وذلك بعد انخفاض معدل سفن الحاويات والصب السائل والصب الجاف وسفن الترددى والخدمات بشكل ملحوظ بنسبة 14% و35% و17% و56% على التوالى خلال الشهر الماضى.
وسيطرت سفن الصب الجاف والحاويات على 70% من إجمالى حركة السفن المترددة على الميناء، تلتها سفن البضائع العامة بنسبة 18%.
وشهد الميناء تداول 129 ألف حاوية مكافئة بتراجع 26%، واستحوذت الحاويات الصادر على 46%منها، والوارد على نحو 46%.
وتستهدف هيئة ميناء دمياط تحقيق معدلات لتداول البضائع تصل إلى 70 مليون طن سنويًا بحلول 2030، ونشرت“البورصة” فى وقت سابق، عن اقتراب هيئة ميناء دمياط من الانتهاء من استكمال إنشاء محطة الحاويات الثانية“تحيا مصر 1′′.
ويهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات بميناء دمياط بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة.
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