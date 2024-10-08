أوتو موبيلتى ترفع أسعار سيارات جيلى بنحو 119 ألف جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة“أوتو موبيلتى”، الوكيل المحلى للعلامة التجارية“جيلى”، أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، وGX3 برو، وستار راي) موديل 2024، بزيادة تبدأ من 35 ألف جنيه وتصل إلى 119 ألفًا، خلال شهر أكتوبر الجارى.

وقدرت الشركة أسعار السيارة“GX3 PRO PREMIUM” موديل 2024، التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 925 ألف جنيه بزيادة نحو 35 ألف جنيه.

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واستقر سعر السيارة“أوكافانجو” موديل 2024 الفئة الثانية ((Premium)) عند 1.770 مليون جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.

وارتفع سعر الفئة الأولى ((comfort)) من السيارة“كول راى” موديل 2025، إلى نحو 1.376 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Premium)) إلى 1.446 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((SPORT)) بسعر 1.596 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((+SPORT)) بسعر 1.640 مليون جنيه، بزيادة تبدأ من 104 آلاف جنيه وتصل إلى 119 ألفًا.

وجاءت أسعار“جيلى ستار راى” موديل 2025 الفئة الأولى ((GL COMFORT)) بنحو 1.759 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GK PREMIUM)) بنحو 1.895 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GF SPORT)) بسعر 1.959 مليون جنيه، بينما الفئة الرابعة ((GF+SPORT PLUS)) بـ2.050 مليون جنيه بزيادة سعرية تقدر بـ50 ألف جنيه.