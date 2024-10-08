أوتو موبيلتى ترفع أسعار سيارات جيلى بنحو 119 ألف جنيه - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) رفعت شركة“أوتو موبيلتى”، الوكيل المحلى للعلامة التجارية“جيلى”، أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، وGX3 برو، وستار راي) موديل 2024، بزيادة تبدأ من 35 ألف جنيه وتصل إلى 119 ألفًا، خلال شهر أكتوبر الجارى.
وقدرت الشركة أسعار السيارة“GX3 PRO PREMIUM” موديل 2024، التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 925 ألف جنيه بزيادة نحو 35 ألف جنيه.
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واستقر سعر السيارة“أوكافانجو” موديل 2024 الفئة الثانية ((Premium)) عند 1.770 مليون جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.
وارتفع سعر الفئة الأولى ((comfort)) من السيارة“كول راى” موديل 2025، إلى نحو 1.376 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Premium)) إلى 1.446 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((SPORT)) بسعر 1.596 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((+SPORT)) بسعر 1.640 مليون جنيه، بزيادة تبدأ من 104 آلاف جنيه وتصل إلى 119 ألفًا.
وجاءت أسعار“جيلى ستار راى” موديل 2025 الفئة الأولى ((GL COMFORT)) بنحو 1.759 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GK PREMIUM)) بنحو 1.895 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GF SPORT)) بسعر 1.959 مليون جنيه، بينما الفئة الرابعة ((GF+SPORT PLUS)) بـ2.050 مليون جنيه بزيادة سعرية تقدر بـ50 ألف جنيه.
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