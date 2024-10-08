مبيعات العرب والأجانب وجنى الأرباح يقودان البورصة لتراجعات قوية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة
المصرية فى جلسة الثلاثاء مدفوعة بعمليات بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضا بنسبة 3.04% ليصل إلى مستوى 30851 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 3.69% ليصل إلى 3154 نقطة،
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فيما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 7376 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 10523 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 3.25% ليصل لمستوى 38038 نقطة.
وشهد سهم“السويدى إلكتريك” عمليات جنى أرباح قوية هبطت به 12.8% ليمحو مكاسبه القوية فى جلسة يوم الاثنين عندما ارتفع بنحو 11.7% مسجلًا 108.4 جنيه. وأغلق السهم فى جلسة الثلاثاء عند 94.5 جنيه. مصطفى: مستوى 30 ألف نقطة بمثابة حد إيقاف الخسائر
وتوقعت منى مصطفى مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تعاود المؤشرات الحركة الإيجابية مرة أخرى واستعادة مستويات الثقة عند 31700 نقطة كإشارة على انتهاء التراجعات وبداية الصعود مرة أخرى.
وأضافت أن مستوى 30 ألف نقطة سيكون بمثابة حد إيقاف الخسائر ونقطة الدعم الأولى للمؤشر فى حال استمرار التراجعات.
وأضافت أن جلسة الثلاثاء شهدت هبوطا عنيفا لتكسر المؤشرات مستويات الدعم، وصولاً إلى مستوى 30800 نقطة، موضحة أن جنى الأرباح بسبب خوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية دفعهم للبيع بشكل كبير.
ونصحت المستثمرين بعدم التخلى عن المراكز الشرائية الحالية، وعدم الذعر وترقب تعافى المؤشرات والصعود خلال الجلسات المقبلة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 19.3 مليون جنيه و234.1 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 6.9% و8.5% من التداولات، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 253.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 84.5%.
وسجل الأفراد 65.26% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافى شراء بقيمة 287.8 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 49.6 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 34.7% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 34.3 مليون جنيه و236.7 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية إلى الشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه. فهمى: ترقب تأكيد اختراق المؤشر الرئيسى لمستوى 30800 نقطة
قال أحمد فهمى رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الثلاثاء شهدت حركة تصحيحية مدفوعة بهلع المستثمرين مما أحدث انخفاضا بوتيرة عنيفة مدفوعًا بضغوط بيعية كثيفة من المؤسسات.
وتوقع تأكيد صعود المؤشر الرئيسى متخطياً مستوى 30800 نقطة، وبذلك يستكمل المؤشر الارتفاع حتى مستوى 31200 نقطة.
وأضاف أن مؤشر EGX70 سيختبر بعض الضغوط البيعية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن شهد أداء تفوق على المؤشر الرئيسى.
وأشار إلى أن قطاع العقارات مستمر فى أدائه المتفوق خلال الفترة المقبلة مدفوع بالتطورات بمشروع رأس الحكمة.
ونصح المستثمر طويل الأجل بالترقب مع استمرار المؤشر أعلى مستوى 30 ألف نقطة، وعلى المستثمر قصير الأجل أن يترقب اختراق المؤشر لمستوى 30800 نقطة لوضوح الرؤية.
وشهد السوق قيم تداولات 6.1 مليار جنيه، من خلال تداول 916.8 مليار سهم، بتنفيذ 145.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 22 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الصناعات الغذائية العربية- دومتى بنسبة 11.7%، والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامى بنسبة 6.1%.
وتراجعت أسعار 163 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا السويدى إلكتريك بنحو 12.8%، وسهم اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية بنحو 8.7%، فيما لم تتغير أسعار 26 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.17 تريليون جنيه.
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