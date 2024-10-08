مبيعات العرب والأجانب وجنى الأرباح يقودان البورصة لتراجعات قوية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات المصرية فى جلسة الثلاثاء مدفوعة بعمليات بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضا بنسبة 3.04% ليصل إلى مستوى 30851 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 3.69% ليصل إلى 3154 نقطة،

موضوعاتكجوك: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية العام المالى الحالى الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير 30 أكتوبر.. عمومية“شيني” تبحث استمرار الشركة

فيما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.58% ليصل إلى مستوى 7376 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 10523 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX30 capped بنسبة 3.25% ليصل لمستوى 38038 نقطة.

وشهد سهم“السويدى إلكتريك” عمليات جنى أرباح قوية هبطت به 12.8% ليمحو مكاسبه القوية فى جلسة يوم الاثنين عندما ارتفع بنحو 11.7% مسجلًا 108.4 جنيه. وأغلق السهم فى جلسة الثلاثاء عند 94.5 جنيه.

وتوقعت منى مصطفى مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تعاود المؤشرات الحركة الإيجابية مرة أخرى واستعادة مستويات الثقة عند 31700 نقطة كإشارة على انتهاء التراجعات وبداية الصعود مرة أخرى.

وأضافت أن مستوى 30 ألف نقطة سيكون بمثابة حد إيقاف الخسائر ونقطة الدعم الأولى للمؤشر فى حال استمرار التراجعات.

وأضافت أن جلسة الثلاثاء شهدت هبوطا عنيفا لتكسر المؤشرات مستويات الدعم، وصولاً إلى مستوى 30800 نقطة، موضحة أن جنى الأرباح بسبب خوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية دفعهم للبيع بشكل كبير.

ونصحت المستثمرين بعدم التخلى عن المراكز الشرائية الحالية، وعدم الذعر وترقب تعافى المؤشرات والصعود خلال الجلسات المقبلة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 19.3 مليون جنيه و234.1 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 6.9% و8.5% من التداولات، فيما توجه المصريون نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 253.5 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 84.5%.

وسجل الأفراد 65.26% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافى شراء بقيمة 287.8 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 49.6 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 34.7% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية والأجنبية صافى بيع بقيمة 34.3 مليون جنيه و236.7 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات العربية إلى الشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه.

قال أحمد فهمى رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن جلسة الثلاثاء شهدت حركة تصحيحية مدفوعة بهلع المستثمرين مما أحدث انخفاضا بوتيرة عنيفة مدفوعًا بضغوط بيعية كثيفة من المؤسسات.

وتوقع تأكيد صعود المؤشر الرئيسى متخطياً مستوى 30800 نقطة، وبذلك يستكمل المؤشر الارتفاع حتى مستوى 31200 نقطة.

وأضاف أن مؤشر EGX70 سيختبر بعض الضغوط البيعية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن شهد أداء تفوق على المؤشر الرئيسى.

وأشار إلى أن قطاع العقارات مستمر فى أدائه المتفوق خلال الفترة المقبلة مدفوع بالتطورات بمشروع رأس الحكمة.

ونصح المستثمر طويل الأجل بالترقب مع استمرار المؤشر أعلى مستوى 30 ألف نقطة، وعلى المستثمر قصير الأجل أن يترقب اختراق المؤشر لمستوى 30800 نقطة لوضوح الرؤية.

وشهد السوق قيم تداولات 6.1 مليار جنيه، من خلال تداول 916.8 مليار سهم، بتنفيذ 145.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 211 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 22 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا الصناعات الغذائية العربية- دومتى بنسبة 11.7%، والمصرية لمدينة الانتاج الاعلامى بنسبة 6.1%.

وتراجعت أسعار 163 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا السويدى إلكتريك بنحو 12.8%، وسهم اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية بنحو 8.7%، فيما لم تتغير أسعار 26 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.17 تريليون جنيه.