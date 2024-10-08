انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء، بضغط من أسهم شركات التعدين، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلطات في الصين والذي تعهد خلاله المسؤولون بتحقيق الأهداف الاقتصادية دون تقديم تدابير تحفيز جديدة.
وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 516.6 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والطاقة والبنوك.
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وخسر“داكس” الألماني 0.2% أو 37 نقطة ليغلق عند 19066 نقطة، فيما تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.35% عند 8190 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي 0.7% عند 7521 نقطة.
وأظهرت بيانات اقتصادية، انخفاض إنتاج القطاع الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.3% في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مع التقلبات التي تشهدها صناعة السيارات.
ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، مع تقرير السياسة النقدية الفصلي في المملكة المتحدة، قبل يوم من إعلان بيانات التضخم في ألمانيا.
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