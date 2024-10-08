انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء، بضغط من أسهم شركات التعدين، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلطات في الصين والذي تعهد خلاله المسؤولون بتحقيق الأهداف الاقتصادية دون تقديم تدابير تحفيز جديدة.

وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 516.6 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والطاقة والبنوك.

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وخسر“داكس” الألماني 0.2% أو 37 نقطة ليغلق عند 19066 نقطة، فيما تراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.35% عند 8190 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي 0.7% عند 7521 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، انخفاض إنتاج القطاع الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.3% في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مع التقلبات التي تشهدها صناعة السيارات.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، مع تقرير السياسة النقدية الفصلي في المملكة المتحدة، قبل يوم من إعلان بيانات التضخم في ألمانيا.