كجوك: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية العام المالى الحالى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد كجوك المالية، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالى الحالي، لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال لقائه مع المحاسبين والمهنيين وممثلى مجتمع الأعمال فى مؤتمر جمعية الضرائب المصرية ، ولفت إلى أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة واليقين والشراكة.

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وأكد على استهداف بناء نظام ضريبى متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنهم مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على سرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بجميع المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبى لكبار الممولين الملتزمين.

وأشار إلى أن المجتمع بشكل عام، والمجتمع الضريبى بشكل خاص سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.

أكد أن المالية تعمل على تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أنهم مهتمون بالاستثمار فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامى الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.

ولفت إلى أهمية وجود نظم للتقييم والمتابعة للبرامج، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر للمنظومة الضريبية، كما أكد على استهداف المالية لاستراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعد فى تعزيز برامج الحماية المجتمعية.

قال شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنهم سيعملون على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصهم على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.

وذكر الكيلانى، أن خلال الفترة المقبلة سوف يتم العمل على التوسع فى نظام الفحص المكتبى لكبار الممولين الملتزمين

أضاف أنه يجرى العمل على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة جادة فى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبى والعمل على تذليل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.

ولفتت إلى أن الإدارة الضريبية تستهدف خلال الفترة المقبلة تبسيط الإقرارات الضريبية، وتفعيل الفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات.

وأشارت إلى التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.

قال أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة فى التيسير على مجتمع الأعمال، وذكر شوقى أن الاقتصاد الغير رسمى يمثل 40% من الناتج المحلى، و85% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنه ضمنه يجذب 600 مليار جنيه حصيلة متوقعة، وأكد أن علاقة الشراكة مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.