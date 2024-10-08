التموين: اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق للحد من أية ممارسات احتكارية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع، بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء القرار الخاص بضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية السبعة.

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وأوضح فاروق أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية؛ لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، منوهًا بأن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين خاصة مع تزايد الطلب في المواسم الاستهلاكية المختلفة.

وأكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك؛ لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.

وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة وهي: الزيت الخليط، والفول، والأرز، والسكر، واللبن، والجبن الأبيض والمكرونة، ويهدف إلى الحفاظ على توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

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