الإسكان تسلم 50 فيلا لحاجزيها بمشروع صوارى فى الإسكندرية

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، الإسكان ، إنه بدأ أمس الاثنين، تسليم 50 فيلا لحاجزيها بالتجمع العمرانى“صوارى” بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية.

وأكد أن وزارة الإسكان حريصة على سرعة إنهاء المشروعات السكنية بمختلف أنواعها، وتسليمها للحاجزين، فى مجتمعات عمرانية حضارية مكتملة المرافق والخدمات.

موضوعاتوزير الإسكان: الالتزام بالمعايير القياسية لإدارة وتشغيل مختلف المشروعات علاء فكرى:“بيتا للتطوير” تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات خلال 2025 “هوم تاون للتطوير” تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات خلال 2025

وأشار إلى أن مشروع“صوارى” تبلغ مساحته نحو 420 فداناً، ويضم 64 برجاً سكنياً“أبراج صواري”، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، ويهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الأول للمشروع يتمثل فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً“أبراج صواري”، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ومشروع الأبراج كومباوند سكنى“إسكان فاخر” تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترًا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.

وأضاف: يتمثل المحور الثانى فى تنمية المنطقة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناً بأرض التجمع العمرانى“صوارى” بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضى بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.

من الجدير بالذكر أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالى 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.