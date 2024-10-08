الإسكان تسلم 50 فيلا لحاجزيها بمشروع صوارى فى الإسكندرية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان ، إنه بدأ أمس الاثنين، تسليم 50 فيلا لحاجزيها بالتجمع العمرانى“صوارى” بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية.
وأكد أن وزارة الإسكان حريصة على سرعة إنهاء المشروعات السكنية بمختلف أنواعها، وتسليمها للحاجزين، فى مجتمعات عمرانية حضارية مكتملة المرافق والخدمات.
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وأشار إلى أن مشروع“صوارى” تبلغ مساحته نحو 420 فداناً، ويضم 64 برجاً سكنياً“أبراج صواري”، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، ويهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.
وأوضح وزير الإسكان، أن المحور الأول للمشروع يتمثل فى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً“أبراج صواري”، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ومشروع الأبراج كومباوند سكنى“إسكان فاخر” تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترًا، بجانب تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، إضافة إلى تنفيذ أعمال المرافق والطرق.
وأضاف: يتمثل المحور الثانى فى تنمية المنطقة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناً بأرض التجمع العمرانى“صوارى” بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضى بنظام الشراكة مشروعات بأنشطة متنوعة.
من الجدير بالذكر أنه جار تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بالحصة العينية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين، بأنشطة (سكنية – تجارية – إدارية – تعليمية)، بإجمالى 60 قطعة أرض، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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