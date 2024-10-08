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الاعدام لمصري اغتصب رضيعة سودانية وقتلها

10/8/2024 8:08:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بمعاقبة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت البالغة من العمر 10 أشهر في مدينة نصر بالإعدام شنقا.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

وفجر المتهم خلال الاعترافات مفاجآت صادمة عن الجريمة التي وقعت أحداثها في أحد احياء مدينة نصر، وقال: "كنت هنا في المكان ده فكيت البامبرز وبدأت اعتدي عليها لحد ما صرخت جامد كتمت نفسها لقيت صوتها سكت وجسمها مبقاش يتحرك عرفت انها ماتت فكملت تاني وقعدت اعتدي عليها ساعتين ورميتها ورجعت على شقتي عشان محدش يشك فيا".

وأصر المتهم خلال التحقيق معه على رواية أنه "ملبوس وحد عامله عمل" وقال إنه "يعاني من السحر والرغبة في أجساد الأطفال الصغار وجثث الموتى وتردد وعلى مشايخ كثيرة لعلاجه لكنهم فشلوا حتى شاهد الطفلة فتحركت شهوته وارتكب الجريمة".

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