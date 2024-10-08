قاض أمريكي يحرر محضراً ضد غوغل.. لهذا السبب!

MENAFN - Khaberni) خبرني -أصدر قاض أمريكي حكماً، أمس الإثنين، ضد شركة غوغل للإنترنت، لصالح الشركة المنافسة إيبيك جيمز، كما أمر غوغل بتغيير الشروط على منصة التطبيقات" بلاي ستور" لجعلها أكثر تنافسية.





غوغل تطعن بالحكم



وقضى القاضي جيمس دوناتو بمحكمة نورثن ديستريكت الجزئية في كاليفورنيا، بأن غوغل ربما لن تطلب من مطوري التطبيقات استخدام نظام الدفع الخاص بها في بلاي ستور ابتداء من الأول من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وعلاوة على ذلك، يجب السماح لمطورين بإبلاغ المستخدمين على منصة غوغل بشأن المكان الذي يمكن أن يحصلوا فيه على التطبيقات خارج بلاي ستور، وتنطبق الأحكام على الولايات المتحدة فقط.

ويشار إلى أنه يمكن لشركة غوغل أن تخسر إيرادات في قطاع أعمال التطبيقات بأمريكا نتيجة لهذا القرار،.





وكررت غوغل انتقاداتها السابقة بأن الشروط التي تطلبها شركة إيبيك سوف تعود بالفائدة عليها فقط، كما من الممكن أن تضر بالمستخدمين ومطوري التطبيقات والشركات المصنعة للأجهزة.





آندرويد وآبل سوق منفصلة



وانتقدت غوغل المحكمة، وقالت إنها تعتبر الأعمال المتعلقة بالأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد سوقاً منفصلة، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار المنافسة من جانب أجهزة آيفون الخاصة بشركة آبل.





يذكر أنه تم إتاحة متاجر التطبيقات المنافسة على أجهزة آندرويد منذ فترة طويلة، مع ذلك، في المحاكمة الخاصة بشركة إيبيك، توصل أعضاء هيئة المحلفين إلى أن غوغل استخدمت أساليب غير عادلة لجعل الأعمال صعبة بالنسبة للشركة.





وبعد الحكم، أعلن المدير التنفيذي للشركة تيم سويني، أن الشركة سوف تطلق متجرها الخاص للتطبيقات داخل متجر غوغل بلاي الخاص بغوغل العام المقبل.