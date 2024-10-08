قاض أمريكي يحرر محضراً ضد غوغل.. لهذا السبب!

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- Khaberni) خبرني -أصدر قاض أمريكي حكماً، أمس الإثنين، ضد شركة غوغل للإنترنت، لصالح الشركة المنافسة إيبيك جيمز، كما أمر غوغل بتغيير الشروط على منصة التطبيقات" بلاي ستور" لجعلها أكثر تنافسية.
غوغل تطعن بالحكم
وقضى القاضي جيمس دوناتو بمحكمة نورثن ديستريكت الجزئية في كاليفورنيا، بأن غوغل ربما لن تطلب من مطوري التطبيقات استخدام نظام الدفع الخاص بها في بلاي ستور ابتداء من الأول من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
وعلاوة على ذلك، يجب السماح لمطورين بإبلاغ المستخدمين على منصة غوغل بشأن المكان الذي يمكن أن يحصلوا فيه على التطبيقات خارج بلاي ستور، وتنطبق الأحكام على الولايات المتحدة فقط.
ويشار إلى أنه يمكن لشركة غوغل أن تخسر إيرادات في قطاع أعمال التطبيقات بأمريكا نتيجة لهذا القرار،.
وكررت غوغل انتقاداتها السابقة بأن الشروط التي تطلبها شركة إيبيك سوف تعود بالفائدة عليها فقط، كما من الممكن أن تضر بالمستخدمين ومطوري التطبيقات والشركات المصنعة للأجهزة.
آندرويد وآبل سوق منفصلة
وانتقدت غوغل المحكمة، وقالت إنها تعتبر الأعمال المتعلقة بالأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد سوقاً منفصلة، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار المنافسة من جانب أجهزة آيفون الخاصة بشركة آبل.
يذكر أنه تم إتاحة متاجر التطبيقات المنافسة على أجهزة آندرويد منذ فترة طويلة، مع ذلك، في المحاكمة الخاصة بشركة إيبيك، توصل أعضاء هيئة المحلفين إلى أن غوغل استخدمت أساليب غير عادلة لجعل الأعمال صعبة بالنسبة للشركة.
وبعد الحكم، أعلن المدير التنفيذي للشركة تيم سويني، أن الشركة سوف تطلق متجرها الخاص للتطبيقات داخل متجر غوغل بلاي الخاص بغوغل العام المقبل.
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