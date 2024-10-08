معدن في المنتجات الاستهلاكية يشكل خطراً على صحة الطفل

MENAFN - Khaberni) خبرني -خلصت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة إلى أن نسب الرصاص التي توجد في المنتجات الاستهلاكية تمثل خطراً داهماً على الصحة، لاسيما بالنسبة للأطفال، وذلك بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل للحد من معدلات هذا المعدن الخطير في المنتجات التي يستخدمها المستهلكون بشكل عام.





وتوصل فريق بحثي من روتجرز بولاية نيو جيرسي الأمريكية إلى أن المنتجات الاستهلاكية تعتبر مصدراً رئيسياً لمعدن الرصاص الذي يتعرض له الأطفال، مما يترتب عليه زيادة نسبة الرصاص في الدم.





وأكد الباحثون أن المنتجات الاستهلاكية كانت مصدر الرصاص في نسبة تتراوح ما بين 15% إلى 38% من الحالات.





يؤثر على نمو الدماغ



ووجدت الدراسة أن نسب الرصاص الموجودة في لعب الأطفال ومستحضرات التجميل والتوابل وبعض الأغذية المستوردة من الخارج، يمكن أن تضر بالقلب والكلى والجهاز العصبي بالجسم، بل إن نسباً ضئيلة من هذا المعدن يمكن أن تؤثر على نمو المخ لدى الأطفال.





وأكد الفريق البحثي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أن إزالة الرصاص من البنزين ومواد الطلاء يعتبر بمثابة نجاح كبير في جهود حماية الصحة العامة، ولكن لابد من بذل المزيد من الجهد واتخاذ خطوات مثل سن القوانين في الولايات المتحدة والعالم أجمع، ووضع قاعدة بيانات لمتابعة مخاطر التعرض للرصاص.





ويرى الباحثون أن "ضمان خلو المنتجات الاستهلاكية من الرصاص وتقليل الاعتماد على هذا المعدن في أعمال الصناعة والإنتاج، وكذلك التخلص من المنتجات التي تحتوي على نسب من الرصاص تعتبر كلها خطوات مهمة للحفاظ على صحة المستهلكين".