طبيبة توصى بغسل الجينز بعد 5-10 مرات من ارتدائه

MENAFN - Khaberni) خبرني -قالت الطبيبة الروسية للأمراض الجلدية ألكسندرا فيليوفا إن غسل بنطلون الجينز المصنوع من قماش (دينيم) باستمرار يمكن أن يؤدي إلى ترقق الألياف وفقدان اللون.





ولكن، للحفاظ على النظافة من الأفضل، حسب الطبيبة، غسل الملابس المصنوعة من هذا القماش بعد خمس إلى عشر مرات من ارتدائها. وقالت:" كل هذا يتوقف على ظروف الاستخدام. فإذا كنت ترتدي الجينز في الجو الحار وأثناء أعمال البستنة، فربما تحتاج إلى غسله كل يوم، ولكن إذا كنت ترتديه في المكتب فقد تغسله بشكل أقل".





وأضافت أن الجينز بدون غسل لفترة طويلة سوف يجذب حتما الكائنات الحية الدقيقة المختلفة التي يمكن أن تسبب تهيج الجلد والتهابات مختلفة وخاصة في الأشهر الحارة أو أثناء النشاط البدني المكثف.





وقالت:" من أجل إطالة عمر الجينز الخاص بك وحماية صحتك من الأفضل غسله عند درجة حرارة 30-40 درجة مئوية. ويمكن للماء الدافئ والصابون بالفعل إزالة الأوساخ والروائح السطحية، ولكن ليس البكتيريا والدهون الموجودة داخل الألياف".





وكانت الطبيبة قد أعلنت في وقت سابق أن الملابس وغيرها من أمتعة المرضى أو الذين أصيبوا بمرض "كوفيد" تتطلب رعاية خاصة. وعند غسلها يجب إضافة المعقمات.