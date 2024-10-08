طبيبة توصى بغسل الجينز بعد 5-10 مرات من ارتدائه

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -قالت الطبيبة الروسية للأمراض الجلدية ألكسندرا فيليوفا إن غسل بنطلون الجينز المصنوع من قماش (دينيم) باستمرار يمكن أن يؤدي إلى ترقق الألياف وفقدان اللون.
ولكن، للحفاظ على النظافة من الأفضل، حسب الطبيبة، غسل الملابس المصنوعة من هذا القماش بعد خمس إلى عشر مرات من ارتدائها. وقالت:" كل هذا يتوقف على ظروف الاستخدام. فإذا كنت ترتدي الجينز في الجو الحار وأثناء أعمال البستنة، فربما تحتاج إلى غسله كل يوم، ولكن إذا كنت ترتديه في المكتب فقد تغسله بشكل أقل".
وأضافت أن الجينز بدون غسل لفترة طويلة سوف يجذب حتما الكائنات الحية الدقيقة المختلفة التي يمكن أن تسبب تهيج الجلد والتهابات مختلفة وخاصة في الأشهر الحارة أو أثناء النشاط البدني المكثف.
وقالت:" من أجل إطالة عمر الجينز الخاص بك وحماية صحتك من الأفضل غسله عند درجة حرارة 30-40 درجة مئوية. ويمكن للماء الدافئ والصابون بالفعل إزالة الأوساخ والروائح السطحية، ولكن ليس البكتيريا والدهون الموجودة داخل الألياف".
وكانت الطبيبة قد أعلنت في وقت سابق أن الملابس وغيرها من أمتعة المرضى أو الذين أصيبوا بمرض "كوفيد" تتطلب رعاية خاصة. وعند غسلها يجب إضافة المعقمات.
MENAFN08102024000151011027ID1108757031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.