مشروب شائع قد يكون الحل لمشاكل النوم والتوتر

MENAFN - Khaberni) خبرني -يعد النوم الجيد مهما لأداء المهام اليومية، وقد يساهم في زيادة العمر عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، وفقا للخبراء.





هناك العديد من الطرق المساعدة على النوم بسرعة، مثل تقنيات استرخاء العضلات والتنفس. إلا أن خبير التغذية الدكتور تيم بوند، أشار إلى بعض المشروبات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على جودة النوم.





وفي حديثه لـ"ميرور"، أوضح بوند، الكيميائي وباحث الشاي من لجنة استشارات الشاي (TAP)، أن جميع أنواع الشاي، وليس فقط شاي البابونج المعروف، قد تساعد في تحسين جودة النوم.





وقال إن تناول الشاي بانتظام، سواء كان بالحليب أو بدونه، يساعد على تخفيف التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية لمشاكل النوم.





ويؤكد تقرير صادر عن لجنة استشارات الشاي بعنوان "النوم والتوتر والقلق والشاي: المشروبات الجيدة!"، أن أنواعا مختلفة من الشاي، بما في ذلك الشاي الأسود والأخضر، تعزز النوم.





ووجدت إحدى الدراسات أن شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميا لمدة 3 أسابيع يساعد على تحسين مدة وجودة النوم.





وأظهرت دراسات أخرى أن الشاي الأسود، الذي يحتوي على مركب GABA (حمض غاما أمينوبوتيريك)، يزيد من فترة النوم. كما أن مركب L-theanine، الموجود في الشاي الأسود، يساعد في تقليل الوقت الذي يستغرقه الشخص للنوم.





وأضاف بوند أن شاي البابونج والخزامى لهما تأثير مهدئ يساعد على تحسين جودة النوم، حيث أظهرت دراسة أن شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم يحسن جودة النوم بشكل ملحوظ. أما شاي الخزامى، فقد أظهر تأثيرا مهدئا مباشرا على الدماغ والجهاز العصبي، ما يسهل عملية النوم بشكل أسرع.





وبالنسبة لأولئك الذين يخشون تأثير الكافيين في الشاي على نومهم، قال بوند إن كوب الشاي الأسود يحتوي على حوالي 40 ملغ فقط من الكافيين، وهو أقل بكثير مقارنة بالمشروبات الأخرى.

بالإضافة إلى أن مركب L-theanine الموجود في الشاي يخفف من أي تأثير للكافيين، ويجعل من الممكن الاستمتاع بفنجان من الشاي حتى في المساء دون تأثيرات سلبية على النوم.





وأكد بوند أن هناك حاجة لمزيد من البحث لفهم الآليات الدقيقة لتأثير الشاي على النوم.