متجر التطبيقات Uptodown يطرح خدمة اشتراك مميزة جديدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم إطلاق Uptodown Turbo رسميًا على مستوى العالم. تُقدِّم خدمة الاشتراك الجديدة هذه ميزات فريدة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى استفادة من متجر التطبيقات Uptodown مع دعم استدامة المشروع بشكلٍ مباشر.
Uptodown Turbo هو الحل الذي تقدمه المنصَّة لمواصلة العمل بشكلٍ مستقل كسوق تطبيقات تركز على الأمان والخصوصية وتجربة المستخدم المُحسَّنة - بدون عرض الإعلانات التقليدية والتعرُّض لتأثير المنصَّات الكبيرة. تم تسجيل أكثر من 37,000 مستخدم مسبقًا خلال المرحلة التجريبية.
الميزات والأسعار
يتمتع المشتركون بالمزايا التالية: التصفُّح بدون إعلانات، وميزات الأمان المُحسَّنة، وتخصيص الملف الشخصي، والصور الرمزية الحصرية، وتعليقات المجتمع المُشار إليها بأعلى التفاعلات القياسية، والدعم ذي الأولوية. وإضافةً إلى ذلك، سيتم طرح ميزات جديدة في الأشهر المقبلة.
وتقديرًا لمشتركي Uptodown Turbo، يمكنهم الاستمتاع بخصم بنسبة تصل إلى 80% عند الاشتراك في NordVPN، إحدى خدمات VPN الأكثر كفاءة وموثوقية.
يبلغ سعر الاشتراك في Uptodown Turbo ما قيمته 2.99 دولار أمريكي/الشهر بالإضافة إلى الضرائب الإقليمية، مع خيار الاشتراك السنوي مقابل 24.99 دولارًا أمريكيًا - ومن ثمَّ، تستمتع بخصم بنسبة 30% مقارنةً بالسعر الشهري.
ومع ذلك، سيظل Uptodown مجانيًا تمامًا للمستخدمين بخلاف مستخدمي Turbo، والذين يمكنهم مواصلة الاستمتاع بالخدمات الأساسية مع الإعلانات المدمجة كما كان يتم في السابق.
نموذج جديد لمرحلة جديدة في قطاع الهواتف الجوَّالة
يعتقد Uptodown في ظل التغييرات المستمرة في مشهد الإعلان عبر الإنترنت أن تقديم خدمة VIP بمميزات حصرية ستتيح للمنصَّة إمكانية الحفاظ على معاييرها العالية، مع تجنُّب القيود المرتبطة بنماذج تحقيق الدخل التقليدية من الويب. وحسبما صرَّح Luis Hernandez، الرئيس التنفيذي لـ Uptodown: [...] يُعدُّ Uptodown Turbo الخطوة الأولى نحو تغيير طريقة توزيع التطبيقات والحصول عليها في قطاع الهواتف الجوَّالة. نعتزم تصميم متجر مستقل وخاص وآمن ويركز حصريًا على اهتمامات المستخدمين والمطورين. ولكي يتسنى لنا القيام بذلك، يتعين علينا تغيير علاقتنا مع المجتمع والطريقة التي تم بها تمويل المتاجر التقليدية القديمة. [...]
نبذة عن Uptodown
Uptodown هو متجر تطبيقات يعمل على نظام التشغيل Android، تم تأسيسه في عام 2002 ويقع مقره في مالجا (إسبانيا). ويُقدِّم كتالوجًا يحتوي على أكثر من 300,000 تطبيق، تم تنظيمها في فئات، ومصحوبًا بمراجعات ومحتوى إعلامي أنشأه فريق التحرير. يقوم أكثر من 100 مليون مستخدم بتنزيل التطبيقات شهريًا من موقعها الإلكتروني الرسمي والتطبيق. يثق أكثر من 100,000 مطوّر بالفعل في Uptodown لتوزيع منتجاتها.
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