متجر التطبيقات Uptodown يطرح خدمة اشتراك مميزة جديدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم إطلاق Uptodown Turbo رسميًا على مستوى العالم. تُقدِّم خدمة الاشتراك الجديدة هذه ميزات فريدة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى استفادة من متجر التطبيقات Uptodown مع دعم استدامة المشروع بشكلٍ مباشر.

Uptodown Turbo هو الحل الذي تقدمه المنصَّة لمواصلة العمل بشكلٍ مستقل كسوق تطبيقات تركز على الأمان والخصوصية وتجربة المستخدم المُحسَّنة - بدون عرض الإعلانات التقليدية والتعرُّض لتأثير المنصَّات الكبيرة. تم تسجيل أكثر من 37,000 مستخدم مسبقًا خلال المرحلة التجريبية.

الميزات والأسعار

يتمتع المشتركون بالمزايا التالية: التصفُّح بدون إعلانات، وميزات الأمان المُحسَّنة، وتخصيص الملف الشخصي، والصور الرمزية الحصرية، وتعليقات المجتمع المُشار إليها بأعلى التفاعلات القياسية، والدعم ذي الأولوية. وإضافةً إلى ذلك، سيتم طرح ميزات جديدة في الأشهر المقبلة.

وتقديرًا لمشتركي Uptodown Turbo، يمكنهم الاستمتاع بخصم بنسبة تصل إلى 80% عند الاشتراك في NordVPN، إحدى خدمات VPN الأكثر كفاءة وموثوقية.

يبلغ سعر الاشتراك في Uptodown Turbo ما قيمته 2.99 دولار أمريكي/الشهر بالإضافة إلى الضرائب الإقليمية، مع خيار الاشتراك السنوي مقابل 24.99 دولارًا أمريكيًا - ومن ثمَّ، تستمتع بخصم بنسبة 30% مقارنةً بالسعر الشهري.

ومع ذلك، سيظل Uptodown مجانيًا تمامًا للمستخدمين بخلاف مستخدمي Turbo، والذين يمكنهم مواصلة الاستمتاع بالخدمات الأساسية مع الإعلانات المدمجة كما كان يتم في السابق.

نموذج جديد لمرحلة جديدة في قطاع الهواتف الجوَّالة

يعتقد Uptodown في ظل التغييرات المستمرة في مشهد الإعلان عبر الإنترنت أن تقديم خدمة VIP بمميزات حصرية ستتيح للمنصَّة إمكانية الحفاظ على معاييرها العالية، مع تجنُّب القيود المرتبطة بنماذج تحقيق الدخل التقليدية من الويب. وحسبما صرَّح Luis Hernandez، الرئيس التنفيذي لـ Uptodown: [...] يُعدُّ Uptodown Turbo الخطوة الأولى نحو تغيير طريقة توزيع التطبيقات والحصول عليها في قطاع الهواتف الجوَّالة. نعتزم تصميم متجر مستقل وخاص وآمن ويركز حصريًا على اهتمامات المستخدمين والمطورين. ولكي يتسنى لنا القيام بذلك، يتعين علينا تغيير علاقتنا مع المجتمع والطريقة التي تم بها تمويل المتاجر التقليدية القديمة. [...]

نبذة عن Uptodown

Uptodown هو متجر تطبيقات يعمل على نظام التشغيل Android، تم تأسيسه في عام 2002 ويقع مقره في مالجا (إسبانيا). ويُقدِّم كتالوجًا يحتوي على أكثر من 300,000 تطبيق، تم تنظيمها في فئات، ومصحوبًا بمراجعات ومحتوى إعلامي أنشأه فريق التحرير. يقوم أكثر من 100 مليون مستخدم بتنزيل التطبيقات شهريًا من موقعها الإلكتروني الرسمي والتطبيق. يثق أكثر من 100,000 مطوّر بالفعل في Uptodown لتوزيع منتجاتها.

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