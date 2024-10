اُختير مستشفى لوس أنجلوس للأطفال ليكون ضمن أفضل 10 مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة 16 عامًا متتاليًا

MENAFN - AETOSWire) كشركة رائدة في الطب الأكاديمي للأطفال، واصل لوس أنجلوس للأطفال (CHLA) الوفاء بمهمته من خلال الاكتشافات والتقدم لتعزيز الصحة وإنقاذ الأرواح. اليوم، صُنّف مستشفى لوس أنجلوس للأطفال من بين أفضل 10 مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة، وفقًا لتقريرٍ لمجلة U.S. News & World Report، الذي أُعلِن من خلاله إصدار 2024-25 لتصنيفاتالسنوية.

حظي مستشفى لوس أنجلوس للأطفال (CHLA) بشرف الحصول على مكان في قائمة الشرف لأفضل مستشفيات الأطفال التي تصدرها

مجلة U.S. News على مدار 16 عامًا متتاليًا، منذ أن أنشأت المجلة هذه القائمة. بالإضافة إلى ذلك، حافظ مستشفى لوس أنجلوس للأطفال (CHLA) على تصنيفه كأفضل مستشفى للأطفال في استطلاع إقليمي منفصل أجرته U.S. News على مستشفيات الأطفال في منطقة المحيط الهادئ، حيث تعادل مع مستشفيين آخرين في المنطقة. كما احتل مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس المرتبة الأولى في كاليفورنيا وهو المزود الأول للرعاية الصحية للأطفال في لوس أنجلوس. وفقًا لاستطلاع 2024-2025. ولم تنشر مجلة U.S. News تصنيفات ترتيبية لتلك المستشفيات العشرة المذكورة في قائمة الشرف في ذلك الاستطلاع. لذا تُعد جميع المستشفيات العشرة تلك على قدم المساواة.

يقول بول س. فيفيانو رئيس CHLA ومديره التنفيذي:”يدل تصنيفنا كواحد من أفضل مستشفيات الأطفال في البلاد على التزامنا الراسخ وتميزنا في مجال الرعاية الصحية للأطفال“. ويُضيف:”نحن ملتزمون بتعزيز الصحة وإنقاذ الأرواح وتوفير أفضل رعاية للأطفال والمراهقين والشباب والأسر التي نخدمها. لذلك يساهم فريقنا المتفاني من الأطباء والممرضات والموظفين في مساعدتنا على وضع مرضانا في المقام الأول وهم السبب في استمرار هذا الإنجاز“.

كما صنّفت مجلة U.S. News &World Report المستشفيات في 11 تخصصًا فرعيًا فرديًا، وقد صُنّف مستشفى CHLA في جميع هذه التخصصات. حصل CHLA على مراتب ضمن أعلى 10 تصنيفات في خمسة تخصصات: السرطان (المرتبة 6) و الغدد الصماء (المرتبة 6) و أمراض الجهاز الهضمي وجراحته (المرتبة 6) و جراحة العظام (المرتبة 4) و طب المسالك البولية (المرتبة 4) . بالمجمل، حصل مستشفى CHLA على تصنيف محلي في جميع التخصصات الـ 11، بما في ذلك: أمراض القلب (المرتبة 12) و أمراض الكلى (المرتبة 16)

و طب الأعصاب و جراحة الأعصاب (المرتبة 15) و طب حديثي الولادة (المرتبة 21) و أمراض الرئة (المرتبة 11) .

كما كُرِّم مستشفى لوس أنجلوس للأطفال في الفئة الجديدة من مجلة U.S. News & World Report - الصحة السلوكية للأطفال والمراهقين - والتي أُضيفت استجابة لأزمة الصحة العقلية الوطنية التي تؤثر على الأطفال والمراهقين والشباب. في هذا العام الأول، حددت المجلة مستشفى CHLA ضمن مجموعة تضم 50 مستشفى للأطفال تقدم أعلى مستويات الرعاية بجودة عالية وتعاطف للشباب الذين يواجهون تحديات سلوكية وعاطفية. يوفر Behavioral Health Institute (معهد الصحة السلوكية) التابع لمستشفى CHLA رعاية متكاملة في خدمات الطب النفسي وطب الأطفال التنموي والسلوكي وعلم النفس والعمل الاجتماعي، بما في ذلك الحالات الخاصة مثل اضطراب طيف التوحد والإعاقات التنموية الأخرى.

”إن تصنيفنا كواحد من أفضل المستشفيات في البلاد يعكس قدرتنا على تقديم خدمات طب الأطفال المتخصصة، بما في ذلك الرعاية ذات المستوى العالمي للحالات المعقدة مثل الحالات النادرة والمزمنة التي تعالجها فرق متعددة التخصصات من أطباء الأطفال. إن هذه القدرة على رعاية هؤلاء الأطفال الفريدين هي ما يميز CHLA عن المستشفيات الأخرى“، كما يقول كبير المسؤولين الطبيين في CHLA جيمس ستاين الحاصل على دكتوراه في الطب وماجستير في العلوم .”في CHLA، نقدم رعاية للأطفال الذين يعانون من حالات معقدة أكثر من أي مستشفى آخر في كاليفورنيا. نحن نعمل باستمرار على تطوير ممارساتنا وأبحاثنا لتوفير حلول تساعد على إنقاذ الأرواح“.

يضم مستشفى لوس أنجلوس للأطفال أكثر من 8000 عضوٍ في الفريق - بما في ذلك 1000 طبيب تقريبًا متخصص في طب الأطفال. يُجري المستشفى ما يقرب من 16000 عملية جراحية، ويستقبل أكثر من 723000 زيارة مريض كل عام. يقدم مستشفى CHLA، كونه مركزًا طبيًا أكاديميًا للأطفال، رعاية طبية على مستوى عالمي، ويُجري أبحاثًا علمية رائدة لتطوير علاجات وأدوية جديدة لأمراض الأطفال في

The Saban Research Institute (معهد سابان للأبحاث) التابع لمستشفى CHLA، كما يدير أحد أكبر برامج التدريب للأطفال في البلاد للأطباء والممرضين وغيرهم من المتخصصين.

يُعد مستشفى CHLA واحدًا من أفضل المؤسسات الطبية للأطفال في البلاد، حيث يقدم خدمات ونتائج لحالات نادرة ومعقدة تُعد من الأفضل في العالم. وقد عالج مستشفى CHLA مرضى من أكثر من 90 دولة، ويضم Center for Global Health (مركز الصحة العالمية) ، وهو مركز مخصص لدعم الاحتياجات الخاصة للمرضى الدوليين والعائلات المسافرة إلى CHLA لتلبية احتياجات الرعاية المتخصصة والمعقدة. ويمكن للمرضى الدوليين وعائلاتهم الاتصال بـ Center for Global Health (مركز الصحة العالمية) على ... .

قالت ياديرا توريس، المديرة التنفيذية لـ Global Health Program (برنامج الصحة العالمية) في مستشفى CHLA:

”يدعم Center for Global Health (مركز للصحة العالمية) الاحتياجات الخاصة للمرضى الدوليين من خلال توفير نقطة اتصال واحدة لتسهيل وصولهم وعائلاتهم إلى جميع جوانب الرعاية والتنقل فيها“، وأضافت:”كما أنه من أولوياتنا أن نكون متنوعين ثقافيًا، ونقدم خدمات بأكثر من 34 لغة، حتى تتمكن العائلات من التواصل بسهولة وفعالية مع أطبائنا وممرضاتنا وطاقمنا الطبي“.

في كل عام، تُحدّث مجلة U.S. News and World Report وشركة الأبحاث RTI International قائمة أفضل مستشفيات الأطفال.

في سنة 2024-25، شارك ما يقرب من 200 مستشفى للأطفال، بما في ذلك المؤسسات المستقلة مثل مستشفى CHLA، ومستشفيات الأطفال التي هي جزء من نظام صحي أكبر، ومراكز الأطفال التخصصية، في تقييم”تصنيف أفضل المستشفيات المتخصصة“. تم تقييم كل منها بناءً على مئات المعايير، بما في ذلك أداء الجودة والسلامة، ونتائج المرضى، وتوصيات الأقران، والأبحاث، والتكنولوجيا، والالتزام بتقديم رعاية متنوعة وعادلة وشاملة، والشهادات، والجوائز من جهات خارجية، ونقاط بيانات أخرى يقدمها كل مستشفى.

نبذة عن مستشفى لوس أنجلوس للأطفال

يعتني مستشفى لوس أنجلوس للأطفال بالمرضى في ست قارات وأكثر من 90 دولة، ما يُحسّن صحة ورفاهية الأطفال وعائلاتهم خارج حدود بلدنا. يدعم Center for Global Health (مركز الصحة العالمية) التابع للمستشفى المرضى والعائلات المسافرين من جميع أنحاء العالم إلى أفضل مركز طبي أكاديمي للأطفال لدينا لتلبية احتياجاتهم من الرعاية المتخصصة والمعقدة خلال رحلة الرعاية بأكملها، من الاستفسارات الأولية إلى المواعيد والمتابعة حتى العودة إلى بلدانهم الأصلية. يعمل فريقنا المتمرس كنقطة الاتصال الوحيدة وكمساعد شخصي، ويدعم عائلات المرضى الدوليين في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتسهيل تجربتهم لتكون سلسة. يساعد فريق الصحة العالمية على تسهيل الرعاية الشاملة والحساسة ثقافيًا وهو موجودٌ لدعم الاحتياجات الخاصة للمرضى الدوليين وعائلاتهم. نحن نفهم أنه في حال معاناة طفلك من مشكلة صحية خطيرة، فستذهب به إلى أيّ مكان للحصول على أفضل رعاية ممكنة. لذلك Center for Global Health (مركز الصحة العالمية) موجودٌ هنا للمساعدة في جعل مستشفى لوس أنجلوس للأطفال منزلك الثاني. لمعرفة مزيدٍ من المعلومات، تابع CHLA على صفحات Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn ، وYouTube ، وX المعروف سابقًا باسم”Twitter“، وتفضل بزيارة CHLA/blog .

