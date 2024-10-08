اُختير مستشفى لوس أنجلوس للأطفال ليكون ضمن أفضل 10 مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة 16 عامًا متتاليًا

MENAFN - AETOSWire) كشركة رائدة في الطب الأكاديمي للأطفال، واصل لوس أنجلوس للأطفال (CHLA) الوفاء بمهمته من خلال الاكتشافات والتقدم لتعزيز الصحة وإنقاذ الأرواح. اليوم، صُنّف مستشفى لوس أنجلوس للأطفال من بين أفضل 10 مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة، وفقًا لتقريرٍ لمجلة U.S. News & World Report، الذي أُعلِن من خلاله إصدار 2024-25 لتصنيفاتالسنوية.

حظي مستشفى لوس أنجلوس للأطفال (CHLA) بشرف الحصول على مكان في قائمة الشرف لأفضل مستشفيات الأطفال التي تصدرها

مجلة U.S. News على مدار 16 عامًا متتاليًا، منذ أن أنشأت المجلة هذه القائمة. بالإضافة إلى ذلك، حافظ مستشفى لوس أنجلوس للأطفال (CHLA) على تصنيفه كأفضل مستشفى للأطفال في استطلاع إقليمي منفصل أجرته U.S. News على مستشفيات الأطفال في منطقة المحيط الهادئ، حيث تعادل مع مستشفيين آخرين في المنطقة. كما احتل مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس المرتبة الأولى في كاليفورنيا وهو المزود الأول للرعاية الصحية للأطفال في لوس أنجلوس. وفقًا لاستطلاع 2024-2025. ولم تنشر مجلة U.S. News تصنيفات ترتيبية لتلك المستشفيات العشرة المذكورة في قائمة الشرف في ذلك الاستطلاع. لذا تُعد جميع المستشفيات العشرة تلك على قدم المساواة.

يقول بول س. فيفيانو رئيس CHLA ومديره التنفيذي:”يدل تصنيفنا كواحد من أفضل مستشفيات الأطفال في البلاد على التزامنا الراسخ وتميزنا في مجال الرعاية الصحية للأطفال“. ويُضيف:”نحن ملتزمون بتعزيز الصحة وإنقاذ الأرواح وتوفير أفضل رعاية للأطفال والمراهقين والشباب والأسر التي نخدمها. لذلك يساهم فريقنا المتفاني من الأطباء والممرضات والموظفين في مساعدتنا على وضع مرضانا في المقام الأول وهم السبب في استمرار هذا الإنجاز“.

كما صنّفت مجلة U.S. News &World Report المستشفيات في 11 تخصصًا فرعيًا فرديًا، وقد صُنّف مستشفى CHLA في جميع هذه التخصصات. حصل CHLA على مراتب ضمن أعلى 10 تصنيفات في خمسة تخصصات: السرطان (المرتبة 6) و الغدد الصماء (المرتبة 6) و أمراض الجهاز الهضمي وجراحته (المرتبة 6) و جراحة العظام (المرتبة 4) و طب المسالك البولية (المرتبة 4) . بالمجمل، حصل مستشفى CHLA على تصنيف محلي في جميع التخصصات الـ 11، بما في ذلك: أمراض القلب (المرتبة 12) و أمراض الكلى (المرتبة 16)

و طب الأعصاب و جراحة الأعصاب (المرتبة 15) و طب حديثي الولادة (المرتبة 21) و أمراض الرئة (المرتبة 11) .

كما كُرِّم مستشفى لوس أنجلوس للأطفال في الفئة الجديدة من مجلة U.S. News & World Report - الصحة السلوكية للأطفال والمراهقين - والتي أُضيفت استجابة لأزمة الصحة العقلية الوطنية التي تؤثر على الأطفال والمراهقين والشباب. في هذا العام الأول، حددت المجلة مستشفى CHLA ضمن مجموعة تضم 50 مستشفى للأطفال تقدم أعلى مستويات الرعاية بجودة عالية وتعاطف للشباب الذين يواجهون تحديات سلوكية وعاطفية. يوفر Behavioral Health Institute (معهد الصحة السلوكية) التابع لمستشفى CHLA رعاية متكاملة في خدمات الطب النفسي وطب الأطفال التنموي والسلوكي وعلم النفس والعمل الاجتماعي، بما في ذلك الحالات الخاصة مثل اضطراب طيف التوحد والإعاقات التنموية الأخرى.

”إن تصنيفنا كواحد من أفضل المستشفيات في البلاد يعكس قدرتنا على تقديم خدمات طب الأطفال المتخصصة، بما في ذلك الرعاية ذات المستوى العالمي للحالات المعقدة مثل الحالات النادرة والمزمنة التي تعالجها فرق متعددة التخصصات من أطباء الأطفال. إن هذه القدرة على رعاية هؤلاء الأطفال الفريدين هي ما يميز CHLA عن المستشفيات الأخرى“، كما يقول كبير المسؤولين الطبيين في CHLA جيمس ستاين الحاصل على دكتوراه في الطب وماجستير في العلوم .”في CHLA، نقدم رعاية للأطفال الذين يعانون من حالات معقدة أكثر من أي مستشفى آخر في كاليفورنيا. نحن نعمل باستمرار على تطوير ممارساتنا وأبحاثنا لتوفير حلول تساعد على إنقاذ الأرواح“.

يضم مستشفى لوس أنجلوس للأطفال أكثر من 8000 عضوٍ في الفريق - بما في ذلك 1000 طبيب تقريبًا متخصص في طب الأطفال. يُجري المستشفى ما يقرب من 16000 عملية جراحية، ويستقبل أكثر من 723000 زيارة مريض كل عام. يقدم مستشفى CHLA، كونه مركزًا طبيًا أكاديميًا للأطفال، رعاية طبية على مستوى عالمي، ويُجري أبحاثًا علمية رائدة لتطوير علاجات وأدوية جديدة لأمراض الأطفال في

The Saban Research Institute (معهد سابان للأبحاث) التابع لمستشفى CHLA، كما يدير أحد أكبر برامج التدريب للأطفال في البلاد للأطباء والممرضين وغيرهم من المتخصصين.

يُعد مستشفى CHLA واحدًا من أفضل المؤسسات الطبية للأطفال في البلاد، حيث يقدم خدمات ونتائج لحالات نادرة ومعقدة تُعد من الأفضل في العالم. وقد عالج مستشفى CHLA مرضى من أكثر من 90 دولة، ويضم Center for Global Health (مركز الصحة العالمية) ، وهو مركز مخصص لدعم الاحتياجات الخاصة للمرضى الدوليين والعائلات المسافرة إلى CHLA لتلبية احتياجات الرعاية المتخصصة والمعقدة. ويمكن للمرضى الدوليين وعائلاتهم الاتصال بـ Center for Global Health (مركز الصحة العالمية) على ... .

قالت ياديرا توريس، المديرة التنفيذية لـ Global Health Program (برنامج الصحة العالمية) في مستشفى CHLA:

”يدعم Center for Global Health (مركز للصحة العالمية) الاحتياجات الخاصة للمرضى الدوليين من خلال توفير نقطة اتصال واحدة لتسهيل وصولهم وعائلاتهم إلى جميع جوانب الرعاية والتنقل فيها“، وأضافت:”كما أنه من أولوياتنا أن نكون متنوعين ثقافيًا، ونقدم خدمات بأكثر من 34 لغة، حتى تتمكن العائلات من التواصل بسهولة وفعالية مع أطبائنا وممرضاتنا وطاقمنا الطبي“.

في كل عام، تُحدّث مجلة U.S. News and World Report وشركة الأبحاث RTI International قائمة أفضل مستشفيات الأطفال.

في سنة 2024-25، شارك ما يقرب من 200 مستشفى للأطفال، بما في ذلك المؤسسات المستقلة مثل مستشفى CHLA، ومستشفيات الأطفال التي هي جزء من نظام صحي أكبر، ومراكز الأطفال التخصصية، في تقييم”تصنيف أفضل المستشفيات المتخصصة“. تم تقييم كل منها بناءً على مئات المعايير، بما في ذلك أداء الجودة والسلامة، ونتائج المرضى، وتوصيات الأقران، والأبحاث، والتكنولوجيا، والالتزام بتقديم رعاية متنوعة وعادلة وشاملة، والشهادات، والجوائز من جهات خارجية، ونقاط بيانات أخرى يقدمها كل مستشفى.

نبذة عن مستشفى لوس أنجلوس للأطفال

يعتني مستشفى لوس أنجلوس للأطفال بالمرضى في ست قارات وأكثر من 90 دولة، ما يُحسّن صحة ورفاهية الأطفال وعائلاتهم خارج حدود بلدنا. يدعم Center for Global Health (مركز الصحة العالمية) التابع للمستشفى المرضى والعائلات المسافرين من جميع أنحاء العالم إلى أفضل مركز طبي أكاديمي للأطفال لدينا لتلبية احتياجاتهم من الرعاية المتخصصة والمعقدة خلال رحلة الرعاية بأكملها، من الاستفسارات الأولية إلى المواعيد والمتابعة حتى العودة إلى بلدانهم الأصلية. يعمل فريقنا المتمرس كنقطة الاتصال الوحيدة وكمساعد شخصي، ويدعم عائلات المرضى الدوليين في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتسهيل تجربتهم لتكون سلسة. يساعد فريق الصحة العالمية على تسهيل الرعاية الشاملة والحساسة ثقافيًا وهو موجودٌ لدعم الاحتياجات الخاصة للمرضى الدوليين وعائلاتهم. نحن نفهم أنه في حال معاناة طفلك من مشكلة صحية خطيرة، فستذهب به إلى أيّ مكان للحصول على أفضل رعاية ممكنة. لذلك Center for Global Health (مركز الصحة العالمية) موجودٌ هنا للمساعدة في جعل مستشفى لوس أنجلوس للأطفال منزلك الثاني. لمعرفة مزيدٍ من المعلومات، تابع CHLA على صفحات Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn ، وYouTube ، وX المعروف سابقًا باسم”Twitter“، وتفضل بزيارة CHLA/blog .

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