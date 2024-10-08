أبو ظبي تتفوق على أوسلو في تصنيف Global SWF كأفضل مدينة

(BUSINESS WIRE )--نشرت اليوم مؤسسة Global SWF المتخصصة في القطاع تقريرًا خاصًا تعلن فيه عن تصنيف عالمي جديد للمدن وفقًا لرأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها.

وأظهرت النتائج أن أبو ظبي هي المدينة الرائدة في إدارة معظم رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وذلك بفضل أصول تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار أميركي تديرها صناديق الثروة السيادية المختلفة التي تتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقرًا لها. وتشمل هذه الهيئات جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة مبادلة للاستثمار (MIC)، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، وجهاز الإمارات للاستثمار (EIA).

وتحتل أبو ظبي الآن مرتبة أعلى بقليل من أوسلو، موطن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وهو صندوق التقاعد الحكومي، الذي يدير أكثر من 1.6 تريليون دولار أميركي من الأصول. وتأتي بعد أبو ظبي وأوسلو بكين (مقر China Investment Corporation)، وسنغافورة (مع GIC Private وTemasek Holdings)، والرياض (موطن صندوق الاستثمار العام)، وهونج كونج (حيث يعمل صندوق الثروة السيادية الثاني في الصين، SAFE Investment Corporation). تمثل هذه المدن الست مجتمعة ثلثي رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، أي 12.5 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.

على مدى العقود القليلة الماضية، نجحت أبو ظبي في بناء محفظة رائعة من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم. وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة لها، تعد الإمارة موطنًا للعديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق التقاعد، والمكاتب العائلية المرتبطة بأعضاء العائلة المالكة. إجمالاً، يقدر رأس المال العام في أبو ظبي بـ 2.3 تريليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات صندوق الثروة السيادية العالمي.

وتتصدر أبو ظبي، التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم "عاصمة رأس المال"، أيضًا عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين الذين توظفهم صناديق الثروة السيادية في تلك المنطقة، حيث يعمل 3,107 موظفًا في الصناديق المتمركزة في المدينة.

وقال Diego López، المؤسس والعضو المنتدب لصندوق الثروة السيادية العالمي: "ويؤكد التصنيف العالمي تركيز صناديق الثروة السيادية في عدد مختار من المدن، مما يسلط الضوء على أهمية هذه المراكز المالية على الساحة العالمية. يقدم هذا التقرير رؤى قيمة حول المشهد العام لرأس المال الذي يديره صندوق الثروة السيادية ويوضح كيف يتحول ويتوسع في مدن معينة في العالم".

التقرير متاح للجمهور على

حول Global SWF

تعد .Global SWF Pte. Ltd شركة متخصصة في الصناعة تعمل على تعزيز الفهم والاتصال بشكل أفضل بالمستثمرين المملوكين للدولة من خلال المنصة الأكثر شمولاً للبيانات والأبحاث حول هذه الصناديق العالمية. وتقدم الشركة أيضًا خدمات استشارية وبرنامجًا للتعليم التنفيذي، وأكاديمية SWF، للمهنيين العاملين في الصناديق السيادية وصناديق التقاعد. لمزيد من التفاصيل، ترجى زيارة

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.