شركة Kinaxis تعتزم تعزيز عمليات سلسلة التوريد لشركة Ono Pharmaceutical

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kinaxis® Inc.‎ (بورصة تورنتو: KXS) الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد الشاملة عن اعتماد شركة Ono Co., Ltd.‎ لحلول شركة Kinaxis للمساعدة في تنسيق آليات الرؤية والشفافية الكاملة الضاربة في سلسلة التوريد العالمية.

يقع المقر الرئيسي لشركة Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO) في أوساكا باليابان، وهي شركة أدوية تعتمد على البحث والتطوير تحمل على عاتقها مهمة صنع أدوية مبتكرة في مجالات معينة. كما ينصب تركيز شركة ONO على الأبحاث في علوم الأورام والمناعة والأعصاب والأبحاث المتخصصة التي تنطوي على احتياجات طبية عالية وتضعها على رأس أولوياتها، مكرسةً جهودها لاكتشاف وتطوير أدوية مبتكرة. ثم إن شركة ONO تمتلك العديد من الشركات الفرعية ومنشآت التصنيع في اليابان وخارجها، كما تعمل حاليًا على توسيع نطاق أعمالها بالخارج واضعةً نصب أعينها هدف أن تصبح شركة أدوية متخصصة عالمية.

ستعمل Kinaxis MaestroTM‎، منصة تنسيق سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على تعزيز الكفاءات التشغيلية لشركة ONO، مما يمكِّن الشركة من توسيع وتنويع محفظتها الكبيرة من الأدوية المنقذة للحياة. وتأتي خطة التحول هذه في مرحلة تستعد فيها شركة ONO لزيادة المبيعات المباشرة في الولايات المتحدة وأوروبا.

صرح Akira Takada، المدير التنفيذي للشركة، والمدير التنفيذي لقسم CMC والإنتاج في شركة Ono Pharmaceutical Co., Ltd.‎، قائلاً: "انطلاقًا من فلسفة الشركة المتمثلة في شعار "هدفنا مكافحة المرض والألم"، تواصل شركة ONO بذل جهودها الرامية إلى المساهمة في إرساء الأساس لمجتمع مستدام عن طريق صنع الأدوية المبتكرة"، "ستلعب شركة Kinaxis دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد اللازمة لضمان تفعيل آلية توصيل فعالة للأدوية التي تنتجها شركة ONO عبر مجموعة واسعة من المجالات العلاجية للمرضى في كل أنحاء العالم."

صرح Toshiya Kaneko، رئيس شركة Kinaxis Japan، قائلاً: "إن الحاجة إلى تفعيل آلية تحول مرنة من شأنها مواجهة التحديات ودفع عجلة نجاح الأعمال أمر ضروري في عالم اليوم الذي يفتقر إلى الاستقرار". "بفضل شركة Kinaxis، ستتمكن شركة ONO من التخطيط لأي سيناريو محتمل، مما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة أي تحديات تعترض سبيلها، ناهيك عن تعزيز آليات تنفيذ مهمتها الهادفة إلى توصيل الأدوية المنقذة للحياة إلى مرضاها."

مع إضافة شركة ONO، التي توفر الأدوية ذات العلامات التجارية والأدوية العامة التي يعتمد عليها عدد لا يحصى من المرضى إلى قاعدة عملائها المتنامية، تواصل شركة Kinaxis ترسيخ بصمتها في صناعة العلوم الحيوية. إضافةً إلى ذلك، تتولى شركة Kinaxis إدارة تعقيدات سلاسل التوريد في مجال التكنولوجيا الحيوية والعلاج الخلوي والجيني والأجهزة الطبية والأدوية المتاحة بدون وصفة طبية والمزيد، ويشمل عملاء الشركة بعضًا من أكبر شركات الأدوية في العالم، مثل Dr. Reddy's وJamieson Wellness وMerck وNovartis وSiemens Healthineers وServier.

لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول إدارة سلاسل التوريد، الرجاء زيارة Kinaxis .

نبذة عن Kinaxis

تعد Kinaxis شركة رائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد الحديثة، إذ تدعم سلاسل التوريد العالمية المعقدة وتساعد الأشخاص القائمين على إدارتها، خدمةً للإنسانية. إضافةً إلى ذلك، تجمع منصة تنسيق سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعلة، MaestroTM‎ ، بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر عنصر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، بدايةً من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام إلى المرحلة الأخيرة من عملية التوزيع. هذا، وتحظى برامجنا بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

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