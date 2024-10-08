شركة Kinaxis تعتزم تعزيز عمليات سلسلة التوريد لشركة Ono Pharmaceutical

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kinaxis® Inc. (بورصة تورنتو: KXS) الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد الشاملة عن اعتماد شركة Ono Pharmaceutical
Co., Ltd. لحلول شركة Kinaxis للمساعدة في تنسيق آليات الرؤية والشفافية الكاملة الضاربة في سلسلة التوريد العالمية.
يقع المقر الرئيسي لشركة Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ONO) في أوساكا باليابان، وهي شركة أدوية تعتمد على البحث والتطوير تحمل على عاتقها مهمة صنع أدوية مبتكرة في مجالات معينة. كما ينصب تركيز شركة ONO على الأبحاث في علوم الأورام والمناعة والأعصاب والأبحاث المتخصصة التي تنطوي على احتياجات طبية عالية وتضعها على رأس أولوياتها، مكرسةً جهودها لاكتشاف وتطوير أدوية مبتكرة. ثم إن شركة ONO تمتلك العديد من الشركات الفرعية ومنشآت التصنيع في اليابان وخارجها، كما تعمل حاليًا على توسيع نطاق أعمالها بالخارج واضعةً نصب أعينها هدف أن تصبح شركة أدوية متخصصة عالمية.
ستعمل Kinaxis MaestroTM، منصة تنسيق سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على تعزيز الكفاءات التشغيلية لشركة ONO، مما يمكِّن الشركة من توسيع وتنويع محفظتها الكبيرة من الأدوية المنقذة للحياة. وتأتي خطة التحول هذه في مرحلة تستعد فيها شركة ONO لزيادة المبيعات المباشرة في الولايات المتحدة وأوروبا.
صرح Akira Takada، المدير التنفيذي للشركة، والمدير التنفيذي لقسم CMC والإنتاج في شركة Ono Pharmaceutical Co., Ltd.، قائلاً: "انطلاقًا من فلسفة الشركة المتمثلة في شعار "هدفنا مكافحة المرض والألم"، تواصل شركة ONO بذل جهودها الرامية إلى المساهمة في إرساء الأساس لمجتمع مستدام عن طريق صنع الأدوية المبتكرة"، "ستلعب شركة Kinaxis دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد اللازمة لضمان تفعيل آلية توصيل فعالة للأدوية التي تنتجها شركة ONO عبر مجموعة واسعة من المجالات العلاجية للمرضى في كل أنحاء العالم."
صرح Toshiya Kaneko، رئيس شركة Kinaxis Japan، قائلاً: "إن الحاجة إلى تفعيل آلية تحول مرنة من شأنها مواجهة التحديات ودفع عجلة نجاح الأعمال أمر ضروري في عالم اليوم الذي يفتقر إلى الاستقرار". "بفضل شركة Kinaxis، ستتمكن شركة ONO من التخطيط لأي سيناريو محتمل، مما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة أي تحديات تعترض سبيلها، ناهيك عن تعزيز آليات تنفيذ مهمتها الهادفة إلى توصيل الأدوية المنقذة للحياة إلى مرضاها."
مع إضافة شركة ONO، التي توفر الأدوية ذات العلامات التجارية والأدوية العامة التي يعتمد عليها عدد لا يحصى من المرضى إلى قاعدة عملائها المتنامية، تواصل شركة Kinaxis ترسيخ بصمتها في صناعة العلوم الحيوية. إضافةً إلى ذلك، تتولى شركة Kinaxis إدارة تعقيدات سلاسل التوريد في مجال التكنولوجيا الحيوية والعلاج الخلوي والجيني والأجهزة الطبية والأدوية المتاحة بدون وصفة طبية والمزيد، ويشمل عملاء الشركة بعضًا من أكبر شركات الأدوية في العالم، مثل Dr. Reddy's وJamieson Wellness وMerck وNovartis وSiemens Healthineers وServier.
لمعرفة المزيد عن Kinaxis وحلول إدارة سلاسل التوريد، الرجاء زيارة Kinaxis .
نبذة عن Kinaxis
تعد Kinaxis شركة رائدة عالميًا في مجال تنسيق سلاسل التوريد الحديثة، إذ تدعم سلاسل التوريد العالمية المعقدة وتساعد الأشخاص القائمين على إدارتها، خدمةً للإنسانية. إضافةً إلى ذلك، تجمع منصة تنسيق سلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفاعلة، MaestroTM ، بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر عنصر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، بدايةً من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام إلى المرحلة الأخيرة من عملية التوزيع. هذا، وتحظى برامجنا بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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