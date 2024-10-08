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ملتقى الصحة العالمي يتيح للممارسين الصحيين الحصول على أكثر من 100 ساعة تدريبية طبية مستمرة ومعتمدة

10/8/2024 4:44:18 AM
(MENAFN- Al Watan) يتيح ملتقى الصحة العالمي في نسختة السابعة المقام تحت شعار "استثمر في الصحة"، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، للممارسين الصحيين الحصول على أكثر من 100 ساعة تدريب طبي مستمر ومعتمد من هيئة التخصصات الصحية.
ويمثل الملتقى الذي سيقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض منصة لتبادل المعارف والخبرات وفرصة لاستعراض أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، حيث يضم أكثر من 100 جلسة حوارية؛ سيتحدث خلالها المتخصصون في المجالات الطبية والصحية، حول جوانب رئيسية لنظام الرعاية الصحية والاستثمار في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي، إلى جانب العديد من الابتكارات والمنتجات في أكثر من 9 مجالات صحية منها: التقنية الحيوية، الرعاية الصحية والخدمات العامة، التصوير والتشخيص، معدات وأجهزة المختبرات، إضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تقنية المعلومات بمشاركة أكثر من 500 متحدث في أربع منصات على مدار ثلاثة أيام بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات حول أحدث المستجدات الصحية.
ودعت وزارة الصحة الممارسين الصحيين إلى التسجيل في الملتقى للاستفادة من الساعات التدريبية، وذلك عبر الرابط .

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