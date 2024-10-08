فوكسكون تبني أكبر مصنع في العالم لإنتاج رقائق إنفيديا جي بي 200 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال“بنيامين تينج” نائب الرئيس الأول لمجموعة الأعمال السحابية لدى“فوكسكون”، إنها تبني أكبر منشأة في العالم لتصنيع رقائق“إنفيديا جي بي 200′′، بهدف تلبية الطلب على منصة“بلاكويل” المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح المسؤول لدى أكبر شركة لتجميع جوالات“آيفون” في العالم، أن الطلب ضخم للغاية على رقائق الذكاء الاصطناعي، قائلًا:“نحن نبني أكبر منشأة إنتاج لـ”جي بي 200” على هذا الكوكب، لا أعتقد أنني أستطيع أن أقول أين الآن، وفقًا لما نقلته“رويترز”.
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وذكر أن الطلب ضخم للغاية، وأن الشراكة بين شركته وصانعة الرقائق“إنفيديا” شديدة الأهمية.
وأكد“يونج ليو” الرئيس التنفيذي لـ”فوكسكون”، أن سلسلة توريد الشركة جاهزة لثورة الذكاء الاصطناعي، عبر تقنيات التبريد السائل المتقدمة وتبديد الحرارة لاستكمال البنية الأساسية لشريحة“جي بي 200”.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108756476
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