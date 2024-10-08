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فوكسكون تبني أكبر مصنع في العالم لإنتاج رقائق إنفيديا جي بي 200 - جريدة البورصة

10/8/2024 4:44:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال“بنيامين تينج” نائب الرئيس الأول لمجموعة الأعمال السحابية لدى“فوكسكون”، إنها تبني أكبر منشأة في العالم لتصنيع رقائق“إنفيديا جي بي 200′′، بهدف تلبية الطلب على منصة“بلاكويل” المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المسؤول لدى أكبر شركة لتجميع جوالات“آيفون” في العالم، أن الطلب ضخم للغاية على رقائق الذكاء الاصطناعي، قائلًا:“نحن نبني أكبر منشأة إنتاج لـ”جي بي 200” على هذا الكوكب، لا أعتقد أنني أستطيع أن أقول أين الآن، وفقًا لما نقلته“رويترز”.

موضوعات متعلقة أسعار المعادن تتراجع وسط غياب التحفيزات الجديدة في الصين السيادي السعودي يقلّص حصته في“نينتندو” اليابانية إس آند بي تُحذر من عواقب وخيمة للتوترات بالشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

وذكر أن الطلب ضخم للغاية، وأن الشراكة بين شركته وصانعة الرقائق“إنفيديا” شديدة الأهمية.

وأكد“يونج ليو” الرئيس التنفيذي لـ”فوكسكون”، أن سلسلة توريد الشركة جاهزة لثورة الذكاء الاصطناعي، عبر تقنيات التبريد السائل المتقدمة وتبديد الحرارة لاستكمال البنية الأساسية لشريحة“جي بي 200”.


المصدر:

MENAFN08102024000202011048ID1108756476

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