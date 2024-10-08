لوتس للتنمية تكشف تفاصيل أول تعاقداتها علي توريد بنجر السكر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، تفاصيل توقيع اول تعاقداتها علي توريد محصول
بنجر السكر لموسم 2024-2025.
وأوضحت الشركة أنه سيتم تحصيل دفعات مقدمة من العميل وستظهر في بند عملاء دفعات مقدمة بدءً من القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
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وأضافت أن قيمة التوريدات سوف تظهر بالكامل في القوائم المالية في 30 سبتمبر 2025 في بند الإيرادات.
وفي وقت سابق أعلنت الشركة توقيع وقعت أول تعاقداتها على توريد محصول بنجر السكر لموسم 2024- 2025، وذلك على مزرعة رقية التابعة للشركة في محافظة الوادي الجديد.
وأوضحت أنه من المقدر أن يحقق العقد حد أدنى من الإيرادات تبلغ 74.25 مليون جنيه، والحد الأعلى 111.37 مليون جنيه.
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