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لوتس للتنمية تكشف تفاصيل أول تعاقداتها علي توريد بنجر السكر - جريدة البورصة

10/8/2024 4:44:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، تفاصيل توقيع اول تعاقداتها علي توريد محصول بنجر السكر لموسم 2024-2025.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تحصيل دفعات مقدمة من العميل وستظهر في بند عملاء دفعات مقدمة بدءً من القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

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وأضافت أن قيمة التوريدات سوف تظهر بالكامل في القوائم المالية في 30 سبتمبر 2025 في بند الإيرادات.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة توقيع وقعت أول تعاقداتها على توريد محصول بنجر السكر لموسم 2024- 2025، وذلك على مزرعة رقية التابعة للشركة في محافظة الوادي الجديد.

وأوضحت أنه من المقدر أن يحقق العقد حد أدنى من الإيرادات تبلغ 74.25 مليون جنيه، والحد الأعلى 111.37 مليون جنيه.

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