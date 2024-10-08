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الأسهم اليابانية تتراجع 1% بعد صدور بيانات الأجور - جريدة البورصة

10/8/2024 4:44:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الين في ظل تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية كشفت تراجع إنفاق الأسر والأجور.

وأغلق مؤشر“نيكي” منخفضًا بنسبة 1% أو (- 395 نقطة) إلى 38937 نقطة، كما تراجع“توبكس” الأوسع نطاقًا بمعدل 1.5% أو (- 41 نقطة) إلى 2697 نقطة.

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وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.18% إلى 147.89 ين.

وأظهرت بيانات رسمية تراجع إنفاق الأسر اليابانية بأسرع وتيرة منذ يناير، بنسبة 1.9% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل توقعات انخفاضها بنسبة 2.5%، بعد نمو 0.1% في يوليو.

كما أظهرت البيانات أن الأجور الحقيقة تراجعت بنسبة 0.6% على أساس شهري في أغسطس، بعد زيادة بنسبة 0.3% في يوليو، وهو ما قد يدفع بنك اليابان للتريث قبل رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.


المصدر:

MENAFN08102024000202011048ID1108756474

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