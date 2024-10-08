الأسهم اليابانية تتراجع 1% بعد صدور بيانات الأجور - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الين في ظل تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية كشفت تراجع إنفاق الأسر والأجور.
وأغلق مؤشر“نيكي” منخفضًا بنسبة 1% أو (- 395 نقطة) إلى 38937 نقطة، كما تراجع“توبكس” الأوسع نطاقًا بمعدل 1.5% أو (- 41 نقطة) إلى 2697 نقطة.
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وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.18% إلى 147.89 ين.
وأظهرت بيانات رسمية تراجع إنفاق الأسر اليابانية بأسرع وتيرة منذ يناير، بنسبة 1.9% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل توقعات انخفاضها بنسبة 2.5%، بعد نمو 0.1% في يوليو.
كما أظهرت البيانات أن الأجور الحقيقة تراجعت بنسبة 0.6% على أساس شهري في أغسطس، بعد زيادة بنسبة 0.3% في يوليو، وهو ما قد يدفع بنك اليابان للتريث قبل رفع الفائدة في الاجتماع المقبل.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108756474
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