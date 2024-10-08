SDC يستهدف 100 مليون دولار استثمارات بقطاع الفندقة خلال عامين

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد صقر، مدير صندوق“SDC” للاستثمار، إن الصندوق يستهدف جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من الخارج للاستثمار فى قطاع الفندقة والسياحة العلاجية والاستشفاء خلال العامين المقبلين.

وأضاف صقر لـ”البورصة”، أن صندوق“SDC” يستهدف الاستثمار فى السياحة العلاجية فى مصر، والقطاع الطبى، فضلًا عن قطاع الفندقة ضمن خطته لزيادة حجم أعماله بالسوق العقارى وتنويع محفظة مشروعاته الممتدة فى مصر وإنجلترا.

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وأوضح أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه فى قطاع السياحة العلاجية والفندقة خلال العام الجارى، لافتًا إلى أنه تم الاستحواذ على 4 مبانى بمناطق متنوعة بنشاط طبى فندقى.

وقال إنه تم الاستحواذ على مبنى بمشروع“كيو نورث” فى الساحل الشمالى، ليصبح أول مبنى فندقى استشفائى بمنطقة الساحل الشمالى، بإجمالى استثمارات مستهدفة تقدر بنحو مليار جنيه تتضمن قيمة المبنى والإنشاءات والتجهيزات الخاصة التى تنفذ لأول مرة فى مصر بالتعاون مع رابطة الأطباء المصريين فى ألمانيا.

وأضاف أن المشروع يضم فندقًا بطاقة 88 غرفة بمساحات متنوعة، تتراوح من 55 مترًا إلى 133 مترًا مربعًا، ملحق به مركز علاجى استشفائى مصمم وفقًا لاحتياجات السائح الأجنبى.

وأوضح أن الصندوق يستهدف تنمية قطاع السياحة العلاجية، والفنادق، والمنتجعات التى تقدم خدمات السياحة العلاجية، وجذب الأطباء المقيمين بالخارج فى جميع التخصصات الطبية، ومعالجة قضية هجرة العقول المصرية للخارج عن طريق إعادة ربطها بالاستثمار فى مشاريع متخصصة، وكذلك التعاون فى تشغيلها.

وأشار إلى الاستحواذ على مبنى بنشاط طبى بجانب مطار الغردقة، ومبنى بالتجمع الخامس تابع لشركة LMD، بالإضافة إلى الاستحواذ على مبنى فى العاصمة الإدارية الجديدة من شركة“هوم تاون”.

وقال صقر، إن الشركة اتخذت خطوات جادة لتأسيس علامة تجارية مصرية للفنادق لتساهم فى تطوير القطاع العقارى وتنمية الاقتصاد المصرى، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى أن تصبح علامة الفندقة الجديدة Luxor Reconnect علامة للفندقة الفاخرة قبل نهاية العقد الحالى، فضلًا عن التوسع فى 3 قارات مختلفة.

وأوضح أن الصندوق يستهدف إدارة 500 غرفة فندقية branded and managed by L hospitality تبدأ من صيف 2025 بأول 50 جناحا فندقيا فاخرا فى الواجهة المائية بمنطقة سيدى عبدالرحمن لتقديم تجربة سياحية شاملة الرفاهية والخصوصية لأول مرة فى الساحل الشمالى، كما يستهدف الصندوق إدارة عدد مماثل من الأجنحة فى محيط المتحف المصرى الكبير بمنطقة غرب القاهرة.