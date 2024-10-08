SDC يستهدف 100 مليون دولار استثمارات بقطاع الفندقة خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أحمد صقر، مدير صندوق“SDC” للاستثمار، إن الصندوق يستهدف جذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من الخارج للاستثمار فى قطاع الفندقة والسياحة العلاجية والاستشفاء خلال العامين المقبلين.
وأضاف صقر لـ”البورصة”، أن صندوق“SDC” يستهدف الاستثمار فى السياحة العلاجية فى مصر، والقطاع الطبى، فضلًا عن قطاع الفندقة ضمن خطته لزيادة حجم أعماله بالسوق العقارى وتنويع محفظة مشروعاته الممتدة فى مصر وإنجلترا.
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وأوضح أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه فى قطاع السياحة العلاجية والفندقة خلال العام الجارى، لافتًا إلى أنه تم الاستحواذ على 4 مبانى بمناطق متنوعة بنشاط طبى فندقى.
وقال إنه تم الاستحواذ على مبنى بمشروع“كيو نورث” فى الساحل الشمالى، ليصبح أول مبنى فندقى استشفائى بمنطقة الساحل الشمالى، بإجمالى استثمارات مستهدفة تقدر بنحو مليار جنيه تتضمن قيمة المبنى والإنشاءات والتجهيزات الخاصة التى تنفذ لأول مرة فى مصر بالتعاون مع رابطة الأطباء المصريين فى ألمانيا. اقرأ أيضا: أحمد صقر:“SDC” تعتزم تأسيس علامة فندقية مصرية خلال العام الجارى
وأضاف أن المشروع يضم فندقًا بطاقة 88 غرفة بمساحات متنوعة، تتراوح من 55 مترًا إلى 133 مترًا مربعًا، ملحق به مركز علاجى استشفائى مصمم وفقًا لاحتياجات السائح الأجنبى.
وأوضح أن الصندوق يستهدف تنمية قطاع السياحة العلاجية، والفنادق، والمنتجعات التى تقدم خدمات السياحة العلاجية، وجذب الأطباء المقيمين بالخارج فى جميع التخصصات الطبية، ومعالجة قضية هجرة العقول المصرية للخارج عن طريق إعادة ربطها بالاستثمار فى مشاريع متخصصة، وكذلك التعاون فى تشغيلها.
وأشار إلى الاستحواذ على مبنى بنشاط طبى بجانب مطار الغردقة، ومبنى بالتجمع الخامس تابع لشركة LMD، بالإضافة إلى الاستحواذ على مبنى فى العاصمة الإدارية الجديدة من شركة“هوم تاون”. إدارة 50 جناحا فندقيا فاخرا فى الساحل الشمالى صيف 2025
وقال صقر، إن الشركة اتخذت خطوات جادة لتأسيس علامة تجارية مصرية للفنادق لتساهم فى تطوير القطاع العقارى وتنمية الاقتصاد المصرى، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى أن تصبح علامة الفندقة الجديدة Luxor Reconnect علامة للفندقة الفاخرة قبل نهاية العقد الحالى، فضلًا عن التوسع فى 3 قارات مختلفة.
وأوضح أن الصندوق يستهدف إدارة 500 غرفة فندقية branded and managed by L hospitality تبدأ من صيف 2025 بأول 50 جناحا فندقيا فاخرا فى الواجهة المائية بمنطقة سيدى عبدالرحمن لتقديم تجربة سياحية شاملة الرفاهية والخصوصية لأول مرة فى الساحل الشمالى، كما يستهدف الصندوق إدارة عدد مماثل من الأجنحة فى محيط المتحف المصرى الكبير بمنطقة غرب القاهرة.
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