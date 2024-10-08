تراجع أسعار الذهب مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لتصريحات مسؤولي الفيدرالي وسط ترقب لمحضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.28% أو 7.45 دولار إلى 2636.12 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% أو 7.4 دولار إلى 2658.4 دولار .
موضوعات متعلقة
السيادي السعودي يقلّص حصته في“نينتندو” اليابانية إس آند بي تُحذر من عواقب وخيمة للتوترات بالشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي البنك الدولي يتوقع مزيداً من التباطؤ للاقتصاد الصيني في 2025
واستقر مؤشر الدولار –الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- عند 102 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع والذي لامسه الجمعة الماضية.
وتلقى المعدن الأصفر ضغطًا هبوطيًا من عوائد السندات الأمريكية أجل 10 أعوام، والتي لا تزال فوق 4%، للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.
وتلاشت توقعات المستثمرين بخفض الفائدة بوتيرة كبيرة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل، حيث تشير أداة“فيدواتش” إلى احتمالية بنسبة 85.8% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس، وبنسبة 14.2% للتثبيت.
في الوقت نفسه، أعرب“ألبرتو موساليم” رئيس الفيدرالي في“سانت لويس” عن دعمه لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد سيوجه السياسة.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108756472
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.