تراجع أسعار الذهب مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لتصريحات مسؤولي الفيدرالي وسط ترقب لمحضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.28% أو 7.45 دولار إلى 2636.12 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% أو 7.4 دولار إلى 2658.4 دولار .

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واستقر مؤشر الدولار –الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- عند 102 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع والذي لامسه الجمعة الماضية.

وتلقى المعدن الأصفر ضغطًا هبوطيًا من عوائد السندات الأمريكية أجل 10 أعوام، والتي لا تزال فوق 4%، للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

وتلاشت توقعات المستثمرين بخفض الفائدة بوتيرة كبيرة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل، حيث تشير أداة“فيدواتش” إلى احتمالية بنسبة 85.8% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس، وبنسبة 14.2% للتثبيت.

في الوقت نفسه، أعرب“ألبرتو موساليم” رئيس الفيدرالي في“سانت لويس” عن دعمه لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد سيوجه السياسة.





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