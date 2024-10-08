Tuesday, 08 October 2024 01:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع أسعار الذهب مع ترقب محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي - جريدة البورصة

10/8/2024 4:44:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لتصريحات مسؤولي الفيدرالي وسط ترقب لمحضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.28% أو 7.45 دولار إلى 2636.12 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% أو 7.4 دولار إلى 2658.4 دولار .

موضوعات متعلقة السيادي السعودي يقلّص حصته في“نينتندو” اليابانية إس آند بي تُحذر من عواقب وخيمة للتوترات بالشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي البنك الدولي يتوقع مزيداً من التباطؤ للاقتصاد الصيني في 2025

واستقر مؤشر الدولار –الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- عند 102 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع والذي لامسه الجمعة الماضية.

وتلقى المعدن الأصفر ضغطًا هبوطيًا من عوائد السندات الأمريكية أجل 10 أعوام، والتي لا تزال فوق 4%، للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

وتلاشت توقعات المستثمرين بخفض الفائدة بوتيرة كبيرة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل، حيث تشير أداة“فيدواتش” إلى احتمالية بنسبة 85.8% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس، وبنسبة 14.2% للتثبيت.

في الوقت نفسه، أعرب“ألبرتو موساليم” رئيس الفيدرالي في“سانت لويس” عن دعمه لمزيد من خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد سيوجه السياسة.


المصدر:

MENAFN08102024000202011048ID1108756472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث