استقالة ماجد شريف من عضوية مجلس إدارة سوديك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”، على الاستقالة المقدمة من المهندس ماجد أحمد سامي محمد شريف من عضويته في مجلس إدارة الشركة، اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024.
وكانت وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”، عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنك مصر، والبنك التجاري الدولي بقيمة 4.14 مليار جنيه.
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وأوضحت الشركة، أنه سيتم استخدام القرض في التمويل الجزئي لتكاليف التطوير المتبقية بالإضافة لسداد النفقات الأخرى المتعلقة بتطوير مشروع الـ464 فداناً الذي تطوره الشركة في زايد الجديدة، ويضم مشروعي Karmell، وVYE.
وقالت إن التسهيل الائتماني الجديد ضمن أهداف الشركة التي تتضمن زيادة رافعتها المالية لتعزيز عوائدها المالية، مبينة أن رصيد إجمالي ديون سوديك وصل إلى 3 مليارات جنيه في 30 يونيو الماضي.
حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” مبيعات تعاقدية بلغت 10.93 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى محققة نموًا بنحو 34% مقابل 8.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وباعت“سوديك” 361 وحدة خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، وتنوع إجمالى المبيعات التعاقدية خلال الفترة بدافع من المبيعات القوية لمشروعات سوديك فى أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك فى منطقة غرب القاهرة إلى 58% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، خاصة مع استمرار الطلب القوى على مشروع الـ 464 فدانا ومشروع The Estates واللذين ساهما بحوالى 5.3 مليار جنيه من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها أى ما يمثل 49% من مبيعات سوديك خلال الفترة.
بينما ساهمت مشروعات سوديك فى الساحل الشمالى بنسبة 36% من المبيعات المتعاقد عليها فى النصف الأول من العام الجارى، بدعم من المبيعات القوية لمشروع June والذى ساهم وحده بنسبة 22% من المبيعات، أما مشروعات شرق القاهرة، فقد ساهمت بنسبة 6% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2024.
وسجلت إلغاءات المبيعات 253 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وهو ما يمثل 2% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بنسبة إلغاءات وصلت إلى 10% خلال النصف الأول من 2023.
وبلغ صافى المتحصلات النقدية خلال الفترة 6 مليارات جنيه، مع نسبة تعثر بلغت 6%، مقارنة بصافى متحصلات نقدية بلغ 4 مليارات جنيه وبنسبة تعثر بلغت 5% تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقامت الشركة بتسليم حوالى 478 وحدة خلال الشهور الستة الأولى لعام 2024، منها 324 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها فى مشروعات غرب القاهرة 154 وحدة، مقارنة بـ 402 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وبلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال النصف الأول من العام الجارى 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2 مليار جنيه تم إنفاقها خلال النصف الأول من 2023.
وسجل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التى تم بيعها ومازالت تحت التطوير نحو 54.39 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.
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