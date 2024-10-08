إنتاج القطاع الصناعي الألماني يرتد ويرتفع بنحو 3% في أغسطس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تحول إنتاج القطاع الصناعي في ألمانيا للارتفاع خلال أغسطس وبأكثر من المتوقع، لكنه ظل دون مستوى الشهر المناظر من العام الماضي إثر التقلب المستمر في إنتاج السيارات.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، زيادة إنتاج القطاع الصناعي المعدل وفقاً للتضخم بنسبة 2.9% على أساس شهري في أغسطس بعد انخفاضه بنفس النسبة في الشهر السابق.

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لكن البيانات أشارت إلى انخفاض متوسط الإنتاج على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس بنسبة 1.3% عن متوسط الفترة السابقة.

كما يعد إنتاج القطاع الصناعي الألماني أقل بنسبة 2.7% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2023، وأشار مكتب الإحصاءات إلى استمرار التقلبات الشهرية في إنتاج مُصنعي السيارات، وأوضح أن هذا يؤثر على مجمل الإنتاج الصناعي للبلاد.

إذ ارتفع إنتاج المركبات والشاحنات نصف المقطورة (semi-trailers) بنسبة 19.3% على أساس شهري مقارنة بتراجعه 8.2% في يوليو.





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