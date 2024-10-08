إنتاج القطاع الصناعي الألماني يرتد ويرتفع بنحو 3% في أغسطس - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحول إنتاج القطاع الصناعي في ألمانيا للارتفاع خلال أغسطس وبأكثر من المتوقع، لكنه ظل دون مستوى الشهر المناظر من العام الماضي إثر التقلب المستمر في إنتاج السيارات.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم الثلاثاء عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، زيادة إنتاج القطاع الصناعي المعدل وفقاً للتضخم بنسبة 2.9% على أساس شهري في أغسطس بعد انخفاضه بنفس النسبة في الشهر السابق.
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لكن البيانات أشارت إلى انخفاض متوسط الإنتاج على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس بنسبة 1.3% عن متوسط الفترة السابقة.
كما يعد إنتاج القطاع الصناعي الألماني أقل بنسبة 2.7% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2023، وأشار مكتب الإحصاءات إلى استمرار التقلبات الشهرية في إنتاج مُصنعي السيارات، وأوضح أن هذا يؤثر على مجمل الإنتاج الصناعي للبلاد.
إذ ارتفع إنتاج المركبات والشاحنات نصف المقطورة (semi-trailers) بنسبة 19.3% على أساس شهري مقارنة بتراجعه 8.2% في يوليو.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108756469
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