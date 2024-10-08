الفيدرالي في سانت لويس يدعم مواصلة تخفيضات الفائدة الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أيّد“ألبيرتو مُسالم” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إجراء المركزي الأمريكي مزيداً من التخفيضات لسعر الفائدة مع سير عجلة الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.
وأوضح“مُسالم” في كلمة خلال اجتماع لخبراء سوق المال بجامعة نيويورك، أن إجراء مزيداً من التخفيضات التدريجية قد يصبح أمراً ملائماً بمرور الوقت، لكنه لن يحكم مسبقاً على أحجام أو توقيتات التخفيضات المستقبلية.
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وأشار إلى أن التأني كان في صالح الاحتياطي الفيدرالي، وأنه كان داعماً لقرار خفض الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.
وذكر“مُسالم” الذي تولى منصبه مؤخراً وليس لديه حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن توقعاته للتخفيضات المستقبلية أعلى بقليل من تقديرات أقرانه، والذين يرون أن الفيدرالي سوف يُخفض تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي نوفمبر وديسمبر.
وناشد المركزي الأمريكي بالحذر بشأن وتيرة التيسير النقدي، وقال إن مخاطر خفض الفائدة بسرعة وبمقدار كبير تتجاوز مخاطر التأني في وجهة نظره.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108756468
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