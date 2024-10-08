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الفيدرالي في سانت لويس يدعم مواصلة تخفيضات الفائدة الأمريكية - جريدة البورصة

10/8/2024 4:44:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أيّد“ألبيرتو مُسالم” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إجراء المركزي الأمريكي مزيداً من التخفيضات لسعر الفائدة مع سير عجلة الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.

وأوضح“مُسالم” في كلمة خلال اجتماع لخبراء سوق المال بجامعة نيويورك، أن إجراء مزيداً من التخفيضات التدريجية قد يصبح أمراً ملائماً بمرور الوقت، لكنه لن يحكم مسبقاً على أحجام أو توقيتات التخفيضات المستقبلية.

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وأشار إلى أن التأني كان في صالح الاحتياطي الفيدرالي، وأنه كان داعماً لقرار خفض الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.

وذكر“مُسالم” الذي تولى منصبه مؤخراً وليس لديه حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن توقعاته للتخفيضات المستقبلية أعلى بقليل من تقديرات أقرانه، والذين يرون أن الفيدرالي سوف يُخفض تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي نوفمبر وديسمبر.

وناشد المركزي الأمريكي بالحذر بشأن وتيرة التيسير النقدي، وقال إن مخاطر خفض الفائدة بسرعة وبمقدار كبير تتجاوز مخاطر التأني في وجهة نظره.


المصدر:

MENAFN08102024000202011048ID1108756468

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