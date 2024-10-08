عمر الطيبى: TLD تطرح مشروعًا جديدًا فى زايد باستثمارات 4 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس عمر الطيبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة“The Land Developers“TLD، إن الشركة تستهدف ضخ مليار جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.

وأضاف“الطيبى” لـ”البورصة”، أن شركة“TLD” قامت بتوقيع تعاقدات للأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بقيمة 750 مليون جنيه خلال العام الجارى، كما تم ضخ استثمارات بالأعمال الإنشائية بقيمة 750 مليونا خلال العام الماضى.

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وأوضح أن الشركة تعتزم طرح مشروع جديد فى مدينة الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه سيكون المشروع الأول للشركة بمنطقة غرب القاهرة.

وأشار إلى أن المشرع الجديد بنشاط تجارى إدارى فندقى، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد الانتهاء من التراخيص.

وقال الطيبى، إن الشركة تستهدف تسليم حوالى 140 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط تسليم باقى وحدات المرحلة الأولى من المشروع والتى يبلغ عددها 208 وحدات خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 52 فدانا بنشاط سكنى متكامل الخدمات ويضم 1750 وحدة.

وأوضح أن“TLD” تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة داخل مصر تقدر بنحو 100 فدان بمناطق شرق وغرب القاهرة وسهل حشيش فى البحر الأحمر وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعاتها نظراً لامتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها، خاصة مع التكلفة المرتفعة للتمويلات البنكية فى ظل ارتفاع سعر الفائدة.

وقال الطيبى، إن أهم أولويات الشركة هى سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

وأضاف أن شركة“TLD” رفعت أسعار البيع بمشروعاتها خلال العام الجارى بنسبة 25% نتيجة زيادة حجم الطلب، لافتًا إلى أن شراء العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار كما أن أسعار العقارات بمصر تعتبر مناسبة مقارنة بجودة المنتجات المعروضة فى السوق.

وأوضح أن حجم استثمارات شركة“TLD” فى السوق العقارى المصرى يبلغ نحو 12 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار فى القطاع الفندقى ضمن خطة الدولة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية، ولتلبية الطلب الكبير على الوحدات الفندقية فى ظل زيادة الإقبال السياحى على المقصد المصرى، وتابع:“TLD تمتلك شركة سياحة تعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المناسبة”.

وقال الطيبى، إن الشركة انتهت من بيع 70% من مشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية، كما باعت المرحلة الأولى من مشروع“il Bayou” فى سهل حشيش، وطرحت المرحلة الثانية من المشروع وباعت 15% منها.

وأضاف أن الشركة تدرس الاستفادة من المبادرة الحكومية لتمويل المشروعات الفندقية بفائدة مخفضة داخل المناطق التى تغطيها المبادرة بما يسهم فى توفير جزء من التمويلات المطلوبة لمشروع“il Bayou” فى سهل حشيش.

وأوضح أن مشروع“il Bayou” بنشاط سكنى فندقى ساحلى على مساحة 45 ألف متر مربع ويضم 85 فيلا مستقلة وتاون هاوس و60 شقة فندقية، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه للعملاء بحلول عام 2027.

وقال إن حجم استثمارات مشروع“il Bayou” يصل إلى 2 مليار جنيه بمستهدفات بيع تتجاوز 550 مليون جنيه لعام 2024، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع تجاوزت 60%.

وأشار الطيبى إلى أن 40% من مبيعات الشركة فى مشروعاتها لصالح المصريين العاملين بالخارج والأجانب.

وأضاف أن الشركة تركز على تنويع محفظة مشروعاتها ما بين سكنى وتجارى وإدارى وفندقى لتتلاءم مع القدرات الشرائية للعملاء المحتملين، فضلًا عن استحداث أنظمة متعددة للسداد تتوافق مع مستويات الدخل المختلفة.

وأوضح أن التوسع فى الإنشاءات وإبرام عقود جديدة مع شركات المقاولات والعمل على خفض مدد تنفيذ المشروعات جزء من سياسة التحوط التى تتبعها الشركة ضد تقلبات الأسعار، فضلًا عن المراجعة الدورية للتسعير وتعديل أنظمة السداد وتوفير مخزونات أكبر من الخامات ومواد البناء.