عمر الطيبى: TLD تطرح مشروعًا جديدًا فى زايد باستثمارات 4 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس عمر الطيبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة“The Land Developers“TLD، إن الشركة تستهدف ضخ مليار جنيه خلال العام المقبل لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأضاف“الطيبى” لـ”البورصة”، أن شركة“TLD” قامت بتوقيع تعاقدات للأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بقيمة 750 مليون جنيه خلال العام الجارى، كما تم ضخ استثمارات بالأعمال الإنشائية بقيمة 750 مليونا خلال العام الماضى.
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وأوضح أن الشركة تعتزم طرح مشروع جديد فى مدينة الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه سيكون المشروع الأول للشركة بمنطقة غرب القاهرة.
وأشار إلى أن المشرع الجديد بنشاط تجارى إدارى فندقى، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل النهائية للمشروع خلال الربع الأول من العام المقبل بمجرد الانتهاء من التراخيص. 5.5 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع“أرمونيا” بالعاصمة الإدارية
وقال الطيبى، إن الشركة تستهدف تسليم حوالى 140 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط تسليم باقى وحدات المرحلة الأولى من المشروع والتى يبلغ عددها 208 وحدات خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، ويقام المشروع على مساحة 52 فدانا بنشاط سكنى متكامل الخدمات ويضم 1750 وحدة.
وأوضح أن“TLD” تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة داخل مصر تقدر بنحو 100 فدان بمناطق شرق وغرب القاهرة وسهل حشيش فى البحر الأحمر وهو ما يدعم خطط الشركة التوسعية. اقرأ أيضا:“TLD” تسلم المرحلة الأولى من مشروع“Armonia” فى العاصمة الإدارية
وأشار إلى أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ مشروعاتها نظراً لامتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها، خاصة مع التكلفة المرتفعة للتمويلات البنكية فى ظل ارتفاع سعر الفائدة.
وقال الطيبى، إن أهم أولويات الشركة هى سرعة تنفيذ المشروعات للالتزام بمواعيد التسليمات مع العملاء طبقًا للبرنامج الزمنى المحدد.
وأضاف أن شركة“TLD” رفعت أسعار البيع بمشروعاتها خلال العام الجارى بنسبة 25% نتيجة زيادة حجم الطلب، لافتًا إلى أن شراء العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار كما أن أسعار العقارات بمصر تعتبر مناسبة مقارنة بجودة المنتجات المعروضة فى السوق. 12 مليار جنيه حجم استثمارات“TLD” فى السوق العقارى
وأوضح أن حجم استثمارات شركة“TLD” فى السوق العقارى المصرى يبلغ نحو 12 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار فى القطاع الفندقى ضمن خطة الدولة لمضاعفة عدد الغرف الفندقية، ولتلبية الطلب الكبير على الوحدات الفندقية فى ظل زيادة الإقبال السياحى على المقصد المصرى، وتابع:“TLD تمتلك شركة سياحة تعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المناسبة”.
وقال الطيبى، إن الشركة انتهت من بيع 70% من مشروع“أرمونيا” فى العاصمة الإدارية، كما باعت المرحلة الأولى من مشروع“il Bayou” فى سهل حشيش، وطرحت المرحلة الثانية من المشروع وباعت 15% منها.
وأضاف أن الشركة تدرس الاستفادة من المبادرة الحكومية لتمويل المشروعات الفندقية بفائدة مخفضة داخل المناطق التى تغطيها المبادرة بما يسهم فى توفير جزء من التمويلات المطلوبة لمشروع“il Bayou” فى سهل حشيش.
وأوضح أن مشروع“il Bayou” بنشاط سكنى فندقى ساحلى على مساحة 45 ألف متر مربع ويضم 85 فيلا مستقلة وتاون هاوس و60 شقة فندقية، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه للعملاء بحلول عام 2027. اقرأ أيضا:“TLD” تتعاون مع“ميدار” لتنفيذ مشروع سكنى فى“مستقبل سيتى”
وقال إن حجم استثمارات مشروع“il Bayou” يصل إلى 2 مليار جنيه بمستهدفات بيع تتجاوز 550 مليون جنيه لعام 2024، لافتاً إلى أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع تجاوزت 60%.
وأشار الطيبى إلى أن 40% من مبيعات الشركة فى مشروعاتها لصالح المصريين العاملين بالخارج والأجانب.
وأضاف أن الشركة تركز على تنويع محفظة مشروعاتها ما بين سكنى وتجارى وإدارى وفندقى لتتلاءم مع القدرات الشرائية للعملاء المحتملين، فضلًا عن استحداث أنظمة متعددة للسداد تتوافق مع مستويات الدخل المختلفة.
وأوضح أن التوسع فى الإنشاءات وإبرام عقود جديدة مع شركات المقاولات والعمل على خفض مدد تنفيذ المشروعات جزء من سياسة التحوط التى تتبعها الشركة ضد تقلبات الأسعار، فضلًا عن المراجعة الدورية للتسعير وتعديل أنظمة السداد وتوفير مخزونات أكبر من الخامات ومواد البناء.
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