هوم تاون للتطوير تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“هوم تاون” للتطوير العقارى مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل.
قال ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“هوم تاون” تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها، والالتزام بمواعيد التسليم، خاصة فى ظل المتغيرات المستمرة التى يشهدها القطاع العقارى.
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أضاف فرج لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام المقبل، موضحًا أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد وفقًا للجداول الزمنية للمشروعات. طرح مشروعين فى“القاهرة الجديدة” و”الشيخ زايد” بإجمالى مساحة 68 فدانًا
وأوضح أن الشركة تستعد لطرح مشروعين جديدين فى مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد خلال عام 2025، ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها وتقديم حزمة مشروعات متنوعة تلبى احتياجات العملاء.
وطلبت شركة“هوم تاون” من هيئة المجتمعات العمرانية شراء قطعتى أرض بمساحة 68 فدانًا، القطعة الأولى بمدينة الشيخ زايد بمساحة 35 فدانًا، والقطعة الثانية بمساحة 33 فدانًا فى مدينة القاهرة الجديدة.
وكانت شركة“هوم تاون” قد استحوذت على قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا بمشروع“مستقبل سيتى” فى مدينة القاهرة الجديدة. اقرأ أيضا:“هوم تاون” تتفاوض مع“المجتمعات العمرانية” لشراء 150 فدانًا بالساحل الشمالى
وقال فرج، إن الشركة ترحب بكافة أنواع التعاون فى تنفيذ مشروعاتها المستقبلية سواء الشراكة مع القطاع الحكومى المتمثل فى هيئة المجتمعات العمرانية، أو القطاع الخاص.
وأضاف أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها العقارية بنسبة تراوحت من 100% إلى 200% منذ بداية العام الجارى، موضحًا أن نسبة الزيادة اختلفت من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج ومكان المشروع.
وأكد أن الشركة تحوطت من المتغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء من خلال تخزين كميات كافية من المواد الخام تمكنها من الاستمرار فى السوق واستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، تجنبًا لأى متغيرات جديدة فى الأسعار. توقيع اتفاقية تعاون استراتيجى مع شركة“تشابمان تايلور” العالمية
وأوضح أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون استراتيجى مع شركة“تشابمان تايلور” العالمية، وذلك لتكون مسئولة عن وضع التخطيط العمرانى والتصميمات المعمارية لمشروعات الشركة المستقبلية، على أن يتم البدء بمشروعات كبيرة فى شرق وغرب القاهرة ومدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط.
وقال فرج، إن هذا التعاقد يأتى ضمن خطة الشركة لتقديم مشروعات مصرية تنافس المشروعات العالمية، ولا تضيف فقط لنجاحات الشركة وسابقة أعمالها، ولكنها أيضًا تحقق أفضل فرصة عقارية يحصل عليها العميل فى السوق، وتمكنه من امتلاك وحدة بفكر ورؤية عالمية على أرض مصرية. الشركة مستمرة فى البحث عن فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرى
وأضاف أن“هوم تاون” للتطوير العقارى تمتلك محفظة مشروعات متنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفى غرب أسيوط“ناصر الجديدة”، حيث تطور الشركة مشروع zaha park والذى يقع فى منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية، وسيكون أول مشروع تجارى يتم تسليمه بتلك المنطقة ويتكون من دور أرضى و9 طوابق، وحققت الشركة نسبة تنفيذ بالمشروع تخطت 95%.
وأوضح أن الشركة وصلت بنسبة التنفيذ فى مشروع“لافاييت مول” إلى نسبة مرتفعة، وهو مشروع تجارى ترفيهى على مساحة 43 ألف متر مربع، ومكون من أرضى وخمسة طوابق بالإضافة إلى 2 بدروم.
وأشار إلى أن الشركة تطور مشروع“Udora” فى العاصمة الإدارية، وحققت الشركة نسب تنفيذ مرتفعة فى هذه المشروعات وصلت فى بعضها لحوالى 95%.
وقال فرج، إن الشركة مستمرة فى البحث عن فرص استثمارية جديدة وشراكات تضيف للقيمة الاستثمارية لمشروعاتها، وذلك بالتوازى مع ارتفاع نسبة التنفيذ فى مشروعاتها القائمة لتحافظ على التزامها تجاه عملائها وتتمكن من التنفيذ والتسليم فى المواعيد المحددة.
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