هوم تاون للتطوير تستهدف 10 مليارات جنيه مبيعات خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“هوم تاون” للتطوير العقارى مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

قال ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن“هوم تاون” تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها، والالتزام بمواعيد التسليم، خاصة فى ظل المتغيرات المستمرة التى يشهدها القطاع العقارى.

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أضاف فرج لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام المقبل، موضحًا أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد وفقًا للجداول الزمنية للمشروعات.

وأوضح أن الشركة تستعد لطرح مشروعين جديدين فى مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد خلال عام 2025، ضمن خطتها لزيادة حجم أعمالها وتقديم حزمة مشروعات متنوعة تلبى احتياجات العملاء.

وطلبت شركة“هوم تاون” من هيئة المجتمعات العمرانية شراء قطعتى أرض بمساحة 68 فدانًا، القطعة الأولى بمدينة الشيخ زايد بمساحة 35 فدانًا، والقطعة الثانية بمساحة 33 فدانًا فى مدينة القاهرة الجديدة.

وكانت شركة“هوم تاون” قد استحوذت على قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا بمشروع“مستقبل سيتى” فى مدينة القاهرة الجديدة.

وقال فرج، إن الشركة ترحب بكافة أنواع التعاون فى تنفيذ مشروعاتها المستقبلية سواء الشراكة مع القطاع الحكومى المتمثل فى هيئة المجتمعات العمرانية، أو القطاع الخاص.

وأضاف أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها العقارية بنسبة تراوحت من 100% إلى 200% منذ بداية العام الجارى، موضحًا أن نسبة الزيادة اختلفت من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج ومكان المشروع.

وأكد أن الشركة تحوطت من المتغيرات المستمرة فى أسعار مواد البناء من خلال تخزين كميات كافية من المواد الخام تمكنها من الاستمرار فى السوق واستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، تجنبًا لأى متغيرات جديدة فى الأسعار.

وأوضح أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون استراتيجى مع شركة“تشابمان تايلور” العالمية، وذلك لتكون مسئولة عن وضع التخطيط العمرانى والتصميمات المعمارية لمشروعات الشركة المستقبلية، على أن يتم البدء بمشروعات كبيرة فى شرق وغرب القاهرة ومدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط.

وقال فرج، إن هذا التعاقد يأتى ضمن خطة الشركة لتقديم مشروعات مصرية تنافس المشروعات العالمية، ولا تضيف فقط لنجاحات الشركة وسابقة أعمالها، ولكنها أيضًا تحقق أفضل فرصة عقارية يحصل عليها العميل فى السوق، وتمكنه من امتلاك وحدة بفكر ورؤية عالمية على أرض مصرية.

وأضاف أن“هوم تاون” للتطوير العقارى تمتلك محفظة مشروعات متنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفى غرب أسيوط“ناصر الجديدة”، حيث تطور الشركة مشروع zaha park والذى يقع فى منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية، وسيكون أول مشروع تجارى يتم تسليمه بتلك المنطقة ويتكون من دور أرضى و9 طوابق، وحققت الشركة نسبة تنفيذ بالمشروع تخطت 95%.

وأوضح أن الشركة وصلت بنسبة التنفيذ فى مشروع“لافاييت مول” إلى نسبة مرتفعة، وهو مشروع تجارى ترفيهى على مساحة 43 ألف متر مربع، ومكون من أرضى وخمسة طوابق بالإضافة إلى 2 بدروم.

وأشار إلى أن الشركة تطور مشروع“Udora” فى العاصمة الإدارية، وحققت الشركة نسب تنفيذ مرتفعة فى هذه المشروعات وصلت فى بعضها لحوالى 95%.

وقال فرج، إن الشركة مستمرة فى البحث عن فرص استثمارية جديدة وشراكات تضيف للقيمة الاستثمارية لمشروعاتها، وذلك بالتوازى مع ارتفاع نسبة التنفيذ فى مشروعاتها القائمة لتحافظ على التزامها تجاه عملائها وتتمكن من التنفيذ والتسليم فى المواعيد المحددة.