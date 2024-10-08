تراجع الأسهم الأوروبية في بداية الجلسة مع انخفاض شركات السلع الفخمة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلطات في الصين والذي تعهد خلاله المسؤولين بتحقيق الأهداف الاقتصادية دون تقديم تدابير تحفيزية جديدة.
وتراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.84% أو (- 4 نقاط) إلى 514 نقطة، مع هبوط قطاعي التعدين والسلع المنزلية بنسبة 3.6% و2.1% على التوالي.
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وانخفض“داكس” الألماني بمعدل 0.85% أو (- 160 نقطة) إلى 18947 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 1.14% أو (- 78 نقطة) إلى 7497 نقطة، وهبط“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.85% أو (- 70 نقطة) إلى 8231 نقطة.
ويأتي الانخفاض رغم زيادة إنتاج القطاع الصناعي في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- بنسبة 2.9% على أساس شهري في أغسطس بعد الانخفاض المسجل في يوليو.
وتراجعت أسهم العلامات التجارية للسلع الفخمة الأوروبية بعدما خيب تعهد الصين بدعم اقتصادها آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لتدابير تحفيزية جديدة، إذ انخفض سهم“إل في إم إتش” بنسبة 3.84%، و”كيرنج” بنسبة 5%.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108756465
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