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تراجع الأسهم الأوروبية في بداية الجلسة مع انخفاض شركات السلع الفخمة - جريدة البورصة

10/8/2024 4:44:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته السلطات في الصين والذي تعهد خلاله المسؤولين بتحقيق الأهداف الاقتصادية دون تقديم تدابير تحفيزية جديدة.

وتراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.84% أو (- 4 نقاط) إلى 514 نقطة، مع هبوط قطاعي التعدين والسلع المنزلية بنسبة 3.6% و2.1% على التوالي.

موضوعات متعلقة إس آند بي تُحذر من عواقب وخيمة للتوترات بالشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي البنك الدولي يتوقع مزيداً من التباطؤ للاقتصاد الصيني في 2025 الفيدرالي في سانت لويس يدعم مواصلة تخفيضات الفائدة الأمريكية

وانخفض“داكس” الألماني بمعدل 0.85% أو (- 160 نقطة) إلى 18947 نقطة، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 1.14% أو (- 78 نقطة) إلى 7497 نقطة، وهبط“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.85% أو (- 70 نقطة) إلى 8231 نقطة.

ويأتي الانخفاض رغم زيادة إنتاج القطاع الصناعي في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- بنسبة 2.9% على أساس شهري في أغسطس بعد الانخفاض المسجل في يوليو.

وتراجعت أسهم العلامات التجارية للسلع الفخمة الأوروبية بعدما خيب تعهد الصين بدعم اقتصادها آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لتدابير تحفيزية جديدة، إذ انخفض سهم“إل في إم إتش” بنسبة 3.84%، و”كيرنج” بنسبة 5%.


المصدر:

MENAFN08102024000202011048ID1108756465

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