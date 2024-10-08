البنك الدولي يتوقع مزيداً من التباطؤ للاقتصاد الصيني في 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع البنك الدولي تباطؤ الاقتصاد الصيني بدرجة أكبر في عام 2025، وأن يتأثر معدل النمو الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سلباً نتيجة لذلك.

وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية نصف السنوي، إن معدل نمو الاقتصاد الصيني قد يتباطأ إلى 4.3% في 2025 مقارنة بمعدل النمو المتوقع في 2024 عند 4.8%، وبعد نموه 5.2% في العام الماضي.

موضوعاتإس آند بي تُحذر من عواقب وخيمة للتوترات بالشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي تراجع الأسهم الأوروبية في بداية الجلسة مع انخفاض شركات السلع الفخمة الفيدرالي في سانت لويس يدعم مواصلة تخفيضات الفائدة الأمريكية

ونتيجة لذلك، توقع البنك تباطؤ نمو اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ -منطقة تضم بلدان منها إندونيسيا وأستراليا وكوريا- إلى 4.4% من 4.8% متوقعة هذا العام.

وذكر البنك في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن الدول المجاورة للصين استفادت على مدار 3 عقود من نموها الاقتصادي، لكن هذا الزخم يتقلص في الوقت الراهن.

وأوضح أن إجراءات الدعم المالي المُعلن عنها مؤخراً قد ترفع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني على المدى القريب، لكن النمو في الأجل الطويل سوف يعتمد على إجراء إصلاحات هيكلية أعمق.

حددت الصين هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 عند قرابة 5%، وأطلق البنك المركزي نهاية الشهر الماضي حزمة إجراءات للتيسير النقدي، في حين أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي عُقد اليوم ثقتها في الوصول لمستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تكشف اللجنة المعنية بالتخطيط الاقتصادي عن تدابير دعم مالي موسعة، لكنها اكتفت بتكرار الإشارة إلى عزمها زيادة الإنفاق العام، ومواصلة إصدار سندات خاصة طويلة الأمد لتمويل المشروعات الكبرى، ودعم الفئات منخفضة الدخل.





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