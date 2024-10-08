البنك الدولي يتوقع مزيداً من التباطؤ للاقتصاد الصيني في 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع البنك الدولي تباطؤ الاقتصاد الصيني بدرجة أكبر في عام 2025، وأن يتأثر معدل النمو الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سلباً نتيجة لذلك.
وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية نصف السنوي، إن معدل نمو الاقتصاد الصيني قد يتباطأ إلى 4.3% في 2025 مقارنة بمعدل النمو المتوقع في 2024 عند 4.8%، وبعد نموه 5.2% في العام الماضي.
موضوعات متعلقة
إس آند بي تُحذر من عواقب وخيمة للتوترات بالشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي تراجع الأسهم الأوروبية في بداية الجلسة مع انخفاض شركات السلع الفخمة الفيدرالي في سانت لويس يدعم مواصلة تخفيضات الفائدة الأمريكية
ونتيجة لذلك، توقع البنك تباطؤ نمو اقتصاد شرق آسيا والمحيط الهادئ -منطقة تضم بلدان منها إندونيسيا وأستراليا وكوريا- إلى 4.4% من 4.8% متوقعة هذا العام.
وذكر البنك في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن الدول المجاورة للصين استفادت على مدار 3 عقود من نموها الاقتصادي، لكن هذا الزخم يتقلص في الوقت الراهن.
وأوضح أن إجراءات الدعم المالي المُعلن عنها مؤخراً قد ترفع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني على المدى القريب، لكن النمو في الأجل الطويل سوف يعتمد على إجراء إصلاحات هيكلية أعمق.
حددت الصين هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 عند قرابة 5%، وأطلق البنك المركزي نهاية الشهر الماضي حزمة إجراءات للتيسير النقدي، في حين أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في مؤتمر صحفي عُقد اليوم ثقتها في الوصول لمستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تكشف اللجنة المعنية بالتخطيط الاقتصادي عن تدابير دعم مالي موسعة، لكنها اكتفت بتكرار الإشارة إلى عزمها زيادة الإنفاق العام، ومواصلة إصدار سندات خاصة طويلة الأمد لتمويل المشروعات الكبرى، ودعم الفئات منخفضة الدخل.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108756464
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.