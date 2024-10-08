علاء فكرى: بيتا للتطوير تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة“بيتا للتطوير العقارى”، إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق العقارى خلال الفترة القادمة، من خلال طرح مشروعات سكنية وتجارية جديدة بعدد من المناطق.
أضاف فكرى لـ”البورصة”، أن حجم استثمارات الشركة فى الوقت الحالى يبلغ 10 مليارات جنيه تقريبًا، من خلال مشروعات عقارية متنوعة بأنشطة سكنية وتجارية وإدارية.
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وأوضح أن الشركة تستهدف طرح مشروع جديد بمدينة حدائق أكتوبر بنشاط سكنى على مساحة 20 فدانا، بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه تقريبًا.
وأشار إلى أنه جار استخراج القرار الوزارى للمشروع، ومن المخطط أن يضم المشروع 756 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، بخلاف الوحدات التجارية والإدارية. طرح مقرات إدارية بمساحة 15 ألف متر مربع ومبيعات متوقعة 1.5 مليار جنيه
وقال فكرى، إن الشركة تستهدف التوسع فى الشق التجارى بمشروعاتها، موضحًا أن الشركة تمتلك مقرات إدارية بإجمالى مساحة 15 ألف متر مربع تقربيًا قائمة بالفعل ومؤجرة، وستقوم الشركة بعرضها للبيع بإجمالى مبيعات متوقعة 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال عام 2025 بقيمة 2 مليار جنيه، مؤكدًا أن الشركة تتبع سياسة التأنى فى البيع نظرًا للمتغيرات المستمرة فى الأسعار. ضخ مليار جنيه استثمارات فى أعمال الإنشاءات خلال العام المقبل
وأوضح أن الشركة حريصة على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها، حيث تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار جينه فى أعمال الإنشاءات خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد وفقًا للجداول الزمينة للمشروعات.
وقال إن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق، أبرزها غرب القاهرة ومستقبل سيتى.
وأضاف أن الشركة قامت بتسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع“بيتا جرينز مستقبل سيتى”، والذى يقام على مساحة 25 فدانا، ويضم نحو 730 وحدة بمساحات ونماذج متنوعة من الشقق والفيلات حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 127 مترا وتصل إلى 371 مترا مربعا.
وأوضح أن المشروع يضم منطقة خدمات تجارية بالإضافة إلى خدمات ترفيهية متكاملة ونادى رياضى، ويوفر مجموعة من الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام الفورى.
وأشار إلى أن العام الماضى شهد طفرة كبيرة فى مبيعات الشركات العقارية نتيجه تراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، حيث أصبح سعر العقار المصرى الأفضل مقارنة بالأسواق الخارجية وبالتالى ارتفع الطلب على الوحدات العقارية بكل أنواعها. اقرأ أيضا:“بيتا للتطوير العقارى” تشارك بعلامتها التجارية الجديدة فى“سيتى سكيب”
وقال فكرى، إن السوق العقارى قائم على طلب حقيقى، وسيظل الاستثمار الآمن للعميل بالرغم من المتغيرات المستمرة التى يشهدها.
وأضاف أن الشركة قامت بتغيير علامتها التجارية من“بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية” إلى“بيتا للتطوير العقارى” والتى تتناسب مع خطتها المقبلة للتوسع وتنفيذ مشروعات متنوعة بالسوق المصري.
وأوضح أن“بيتا” شاركت فى معرض سيتى سكيب العقارى، الذى أقيم خلال شهر سبتمبر الماضى، مشيرًا إلى أن الشركة حريصة على المشاركة والتواجد فى المعارض العقارية الكبرى داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أهمية المعارض العقارية فى التواصل مع العملاء والتعرف على متطلبات السوق الحالية والمستقبلية. توقعات بتحسن ملحوظ فى السوق العقارى
وتوقع أن يشهد السوق العقارى تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام الجارى، مع ارتفاع إقبال العملاء على شراء العقارات.
وأكد أهمية أن يقوم المطور العقارى بدراسة السوق جيدًا، وعدم التوسع فى طرح مشروعات جديدة تفوق قدراته المالية، ليتمكن من الاستمرار فى السوق، ولضمان عدم التعثر خلال فترات التنفيذ.
كما أشار إلى أهمية توفير الدولة تسهيلات للمطور العقارى، مؤكدًا أن شركات التطوير العقارى تحملت أعباءً كثيرة خلال الفترات الماضية نتيجة التحديات المستمرة التى يشهدها القطاع من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار مواد البناء.
وقال إن شركات التطوير العقارى لجأت لرفع أسعارها بنسب متفاوتة، لتواكب الارتفاعات الكبيرة فى تكلفة تنفيذ المشروعات، ما نتج عنه وجود فجوة بين أسعار العقارات المطروحة بالسوق والقدرة الشرائية للعميل.
وأضاف أن المطور العقارى سيلجأ لعدة حلول لإنعاش مبيعاته من خلال طرح وحدات بمساحات صغيرة تتناسب مع دخل العملاء، فضلًا عن تقديم تسهيلات فى أنظمة السداد وفترات التقسيط.
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