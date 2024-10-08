علاء فكرى: بيتا للتطوير تستهدف 2 مليار جنيه مبيعات خلال 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة“بيتا للتطوير العقارى”، إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق العقارى خلال الفترة القادمة، من خلال طرح مشروعات سكنية وتجارية جديدة بعدد من المناطق.

أضاف فكرى لـ”البورصة”، أن حجم استثمارات الشركة فى الوقت الحالى يبلغ 10 مليارات جنيه تقريبًا، من خلال مشروعات عقارية متنوعة بأنشطة سكنية وتجارية وإدارية.

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وأوضح أن الشركة تستهدف طرح مشروع جديد بمدينة حدائق أكتوبر بنشاط سكنى على مساحة 20 فدانا، بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه تقريبًا.

وأشار إلى أنه جار استخراج القرار الوزارى للمشروع، ومن المخطط أن يضم المشروع 756 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، بخلاف الوحدات التجارية والإدارية.

وقال فكرى، إن الشركة تستهدف التوسع فى الشق التجارى بمشروعاتها، موضحًا أن الشركة تمتلك مقرات إدارية بإجمالى مساحة 15 ألف متر مربع تقربيًا قائمة بالفعل ومؤجرة، وستقوم الشركة بعرضها للبيع بإجمالى مبيعات متوقعة 1.5 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال عام 2025 بقيمة 2 مليار جنيه، مؤكدًا أن الشركة تتبع سياسة التأنى فى البيع نظرًا للمتغيرات المستمرة فى الأسعار.

وأوضح أن الشركة حريصة على الإسراع من معدلات التنفيذ بمشروعاتها، حيث تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار جينه فى أعمال الإنشاءات خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد وفقًا للجداول الزمينة للمشروعات.

وقال إن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق، أبرزها غرب القاهرة ومستقبل سيتى.

وأضاف أن الشركة قامت بتسليم المرحلتين الأولى والثانية من مشروع“بيتا جرينز مستقبل سيتى”، والذى يقام على مساحة 25 فدانا، ويضم نحو 730 وحدة بمساحات ونماذج متنوعة من الشقق والفيلات حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 127 مترا وتصل إلى 371 مترا مربعا.

وأوضح أن المشروع يضم منطقة خدمات تجارية بالإضافة إلى خدمات ترفيهية متكاملة ونادى رياضى، ويوفر مجموعة من الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام الفورى.

وأشار إلى أن العام الماضى شهد طفرة كبيرة فى مبيعات الشركات العقارية نتيجه تراجع سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، حيث أصبح سعر العقار المصرى الأفضل مقارنة بالأسواق الخارجية وبالتالى ارتفع الطلب على الوحدات العقارية بكل أنواعها.

وقال فكرى، إن السوق العقارى قائم على طلب حقيقى، وسيظل الاستثمار الآمن للعميل بالرغم من المتغيرات المستمرة التى يشهدها.

وأضاف أن الشركة قامت بتغيير علامتها التجارية من“بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية” إلى“بيتا للتطوير العقارى” والتى تتناسب مع خطتها المقبلة للتوسع وتنفيذ مشروعات متنوعة بالسوق المصري.

وأوضح أن“بيتا” شاركت فى معرض سيتى سكيب العقارى، الذى أقيم خلال شهر سبتمبر الماضى، مشيرًا إلى أن الشركة حريصة على المشاركة والتواجد فى المعارض العقارية الكبرى داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أهمية المعارض العقارية فى التواصل مع العملاء والتعرف على متطلبات السوق الحالية والمستقبلية.

وتوقع أن يشهد السوق العقارى تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام الجارى، مع ارتفاع إقبال العملاء على شراء العقارات.

وأكد أهمية أن يقوم المطور العقارى بدراسة السوق جيدًا، وعدم التوسع فى طرح مشروعات جديدة تفوق قدراته المالية، ليتمكن من الاستمرار فى السوق، ولضمان عدم التعثر خلال فترات التنفيذ.

كما أشار إلى أهمية توفير الدولة تسهيلات للمطور العقارى، مؤكدًا أن شركات التطوير العقارى تحملت أعباءً كثيرة خلال الفترات الماضية نتيجة التحديات المستمرة التى يشهدها القطاع من ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع سعر الدولار، وزيادة أسعار مواد البناء.

وقال إن شركات التطوير العقارى لجأت لرفع أسعارها بنسب متفاوتة، لتواكب الارتفاعات الكبيرة فى تكلفة تنفيذ المشروعات، ما نتج عنه وجود فجوة بين أسعار العقارات المطروحة بالسوق والقدرة الشرائية للعميل.

وأضاف أن المطور العقارى سيلجأ لعدة حلول لإنعاش مبيعاته من خلال طرح وحدات بمساحات صغيرة تتناسب مع دخل العملاء، فضلًا عن تقديم تسهيلات فى أنظمة السداد وفترات التقسيط.