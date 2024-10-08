إس آند بي تُحذر من عواقب وخيمة للتوترات بالشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حذّر“دانييل يرجين” نائب رئيس مجلس إدارة“إس آند بي جلوبال” من أن الاقتصاد العالمي مُقبل على حقبة بالغة الخطورة وغير مسبوقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.
وقال“يرجين” في لقاء مع شبكة“سي إن بي سي”، إنه يتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير أكثر قوة مما حدث في أبريل الماضي، حين هاجمت تل أبيب مدينة أصفهان رداً على هجمة صاروخية إيرانية، لكن الطرفين تجنبا التصعيد بعد ذلك.
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ورداً على سؤال حول توقعاته بشأن حدوث صدمة في جانب العرض نتيجة الوضع في الشرق الأوسط، أوضح“يرجين” أن الأسواق العالمية تمر بفترة حرجة وخطيرة على نحو غير مسبوق.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108756462
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