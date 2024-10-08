إس آند بي تُحذر من عواقب وخيمة للتوترات بالشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حذّر“دانييل يرجين” نائب رئيس مجلس إدارة“إس آند بي جلوبال” من أن الاقتصاد العالمي مُقبل على حقبة بالغة الخطورة وغير مسبوقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وقال“يرجين” في لقاء مع شبكة“سي إن بي سي”، إنه يتوقع أن يكون الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير أكثر قوة مما حدث في أبريل الماضي، حين هاجمت تل أبيب مدينة أصفهان رداً على هجمة صاروخية إيرانية، لكن الطرفين تجنبا التصعيد بعد ذلك.

موضوعاتالبنك الدولي يتوقع مزيداً من التباطؤ للاقتصاد الصيني في 2025 تراجع الأسهم الأوروبية في بداية الجلسة مع انخفاض شركات السلع الفخمة الفيدرالي في سانت لويس يدعم مواصلة تخفيضات الفائدة الأمريكية

ورداً على سؤال حول توقعاته بشأن حدوث صدمة في جانب العرض نتيجة الوضع في الشرق الأوسط، أوضح“يرجين” أن الأسواق العالمية تمر بفترة حرجة وخطيرة على نحو غير مسبوق.





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