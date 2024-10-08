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تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أراضي الأوقاف - جريدة البورصة

10/8/2024 4:44:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وبمقتضى هذا البرتوكول؛ يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن على أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف (جهة الولاية) بالمحافظات؛ حيث تتولى جهة الولاية الرد خلال 30 يوماً بالموافقة أو الرفض.

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وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال“بيع”.. إلخ) وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولى اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.

وأعربت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات.

ومن جانبه، أكد أسامة الأزهري وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته، وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع.

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