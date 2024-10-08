مستعمرون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحته

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية كـ"السجود الملحمي".
كما شوهد أحد المستوطنين يرتدي زي الكهنة، المخصص للطقوس الدينية اليهودية وتقديم "القرابين"، خلال الاقتحام للأقصى، في واقعة وصفت بالخطيرة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها متطرفون على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من المتطرفين وهم يؤدون طقوسا تلمودية، إذ تظهر إحدى الصور المستعمرين وهم يلقون بأجسادهم على الأرض ضمن ما يسمى "السجود الملحمي".
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