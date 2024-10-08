مستعمرون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحته

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية كـ"السجود الملحمي".

كما شوهد أحد المستوطنين يرتدي زي الكهنة، المخصص للطقوس الدينية اليهودية وتقديم "القرابين"، خلال الاقتحام للأقصى، في واقعة وصفت بالخطيرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها متطرفون على شبكات العديد من المتطرفين وهم يؤدون طقوسا تلمودية، إذ تظهر إحدى الصور المستعمرين وهم يلقون بأجسادهم على الأرض ضمن ما يسمى "السجود الملحمي".