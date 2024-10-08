شهداء وجرحى في تجدد قصف الاحتلال جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN- استشهد وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف
طائرات الاحتلال الحربية بلدات في جنوب لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات مليخ، وكفر شوبا، والدوير، وارزون، والخيام، وعربصاليم، والزرارية، وارزي، وعدلون، وانصارية، وبليدا، والناقورة، وعلما الشعب، وبرج قلاوي، جنوب لبنان.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على مدينة بعلبك، وبلدات النبي شيت، ويونين، وفلاوى، وبوداي، وبيت مشيك، وشمسطار في البقاع.
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