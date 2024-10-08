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شهداء وجرحى في تجدد قصف الاحتلال جنوب لبنان

10/8/2024 4:31:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- استشهد وأصيب العشرات، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بلدات في جنوب لبنان، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.


واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات مليخ، وكفر شوبا، والدوير، وارزون، والخيام، وعربصاليم، والزرارية، وارزي، وعدلون، وانصارية، وبليدا، والناقورة، وعلما الشعب، وبرج قلاوي، جنوب لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على مدينة بعلبك، وبلدات النبي شيت، ويونين، وفلاوى، وبوداي، وبيت مشيك، وشمسطار في البقاع.

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