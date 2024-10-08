الاحتلال يقتحم كفر الديك غرب سلفيت ويغلق طريقا ترابيا

MENAFN - Palestine News ) سلفيت/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وأغلقت طريقا ترابيا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وأغلقت طريقا ترابيا يؤدي إلى منطقة "ام البابين"، التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إغلاق الطريق سيعيق وصول إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون في موسمه الحالي.