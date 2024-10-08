الاحتلال يقتحم كفر الديك غرب سلفيت ويغلق طريقا ترابيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وأغلقت طريقا ترابيا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، وأغلقت طريقا ترابيا يؤدي إلى منطقة "ام البابين"، التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إغلاق الطريق سيعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون في موسمه الحالي.
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