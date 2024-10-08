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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

10/8/2024 4:31:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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