مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك شمال قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل جندي إسرائيلي 20 عاما من لواء جولاني في معارك شمال قطاع غزة، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان.

وأمس الإثنين، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع حزب الله، حيث قال جيش الاحتلال إن جندي احتياط قتل في اشتباك مع عناصر حزب الله على الحدود اللبنانية.

وكان قد أعلن أيضا في وقت سابق من أمس الإثنين عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة مع حزب الله على الحدود مع لبنان.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي فإن 730 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بينهم 347 قتيلا منذ بدء الحرب البرية.