مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل جندي إسرائيلي 20 عاما من لواء جولاني في معارك شمال قطاع غزة، كما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان.
وأمس الإثنين، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين إسرائيليين خلال اشتباكات مع حزب الله، حيث قال جيش الاحتلال إن جندي احتياط قتل في اشتباك مع عناصر حزب الله على الحدود اللبنانية.
وكان قد أعلن أيضا في وقت سابق من أمس الإثنين عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة مع حزب الله على الحدود مع لبنان.
وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي فإن 730 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بينهم 347 قتيلا منذ بدء الحرب البرية.
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