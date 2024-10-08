رئيس الوزراء الأوكراني يعلن أن كييف لن تجدد اتفاقية عبور الغاز مع روسيا

(MENAFN
) أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر، أن كييف لن تقوم بتجديد اتفاقية عبور الغاز مع روسيا، التي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2024، وجاء هذا التصريح خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في أوجهورود، غرب أوكرانيا، حيث ناقش الزعيمان مجموعة من القضايا الثنائية.
كذلك تركزت المحادثات بين المسؤولين على تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية وأمن الطاقة ودعم خطة السلام الأوكرانية، وفقًا لوكالة أنباء بريطانية، وجدد شميهال موقف أوكرانيا بشأن اتفاقية عبور الغاز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فيتسو، مؤكدًا أن كييف لا تنوي تمديد العقد.
في حين أكد شميهال أن الهدف الاستراتيجي لأوكرانيا هو حرمان الكرملين من العائدات الناتجة عن بيع موارد الطاقة التي تستخدمها روسيا لتمويل حربها، ومن خلال عدم تجديد اتفاقية العبور، تسعى أوكرانيا إلى تقويض قدرة روسيا على تحقيق أرباح من صادرات الطاقة.
وبالرغم من أن سلوفاكيا، العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، تعارض انضمام أوكرانيا للناتو، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على عبور النفط والغاز من روسيا عبر أوكرانيا، حيث قد دخلت شركة الغاز الحكومية السلوفاكية، إس بي بي، في مفاوضات لضمان تمديد عبور الغاز بعد انتهاء عقد كييف الحالي مع عملاق الطاقة الروسي غازبروم هذا العام.
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