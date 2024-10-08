الرياض تستضيف قمة أرتيفاكت 2024 لعرض الابتكارات العالمية في الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- BCW Global) الرياض، المملكة العربية السعودية، ٦ اكتوبر ٢٠٢٤: مع تحوّل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي للابتكار في الذكاء الاصطناعي، تستعد الرياض لاستضافة قمة أرتيفاكت 2024، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات العالمية في هذا المجال، إذ أعلنت الشركة العالمية الرائدة في استشارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، عن استضافة قمة أرتيفاكت 2024 حول البيانات والذكاء الاصطناعي في فندق وشقق هيلتون الرياض. ستجمع القمة أكثر من 150 من كبار قادة الفكر، خبراء من قطاعات مختلفة، وصناع القرار لمناقشة أحدث التطورات في تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي.
وفي نسختها الثانية، تهدف هذه القمة إلى تمكين الشركات عبر الأدوات والمعلومات اللازمة للنجاح في عالم رقمي متزايد. كذلك سيتمكن الحضور من الاطلاع إلى أحدث الأبحاث، والتطبيقات العملية، ومنشورات حول مختلف القطاعات، إضافةً إلى الاستفادة من جلسات التواصل.
ستتضمن قمة أرتيفاكت 2024 عروضاً رئيسية، حلقات نقاش، جلسات حوارية تفاعلية، مع التركيز على تعزيز الابتكار ودفع النمو في الشركات من خلال الاستخدام الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي. سيشارك في الحدث متحدثون رفيعو المستوى من شركات ومؤسسات حكومية مرموقة، لتقديم رؤى رئيسية حول مستقبل هذه التقنيات في قطاعات متعددة مثل القطاع العام، السفر والسياحة، العقارات، المدن الذكية، التجزئة، التكنولوجيا، الاتصالات، البنوك وغيرها.
وأعرب رهول آريا، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة أرتيفاكت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حماسه لهذا الحدث المرتقب قائلاً: "بينما نستعد لاستضافة قمة أرتيفاكت 2024، نحن متحمسون لجمع نخبة من المبتكرين والقادة الذين يدفعون مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة. توفر هذه القمة فرصة فريدة لمناقشة أحدث التطورات، تبادل الأفكار، والمساهمة في تشكيل الموجة القادمة من التحول الرقمي. نحن نتطلع إلى محادثات ملهمة ستسلط الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي وستساهم في إحداث تأثير حقيقي على أرض الواقع عبر مختلف الصناعات."
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