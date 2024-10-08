675 مليون دولار قيمة رخص خدمات الجيل الخامس فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركات شركات“أورنج” و”فودافون مصر” و”إى آند مصر” لخدمات الهاتف المحمول فى مصر على الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس اليوم الاثنين، بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة منتصف شهر يناير الماضي، لتصل القيمة الإجمالية للرخص الأربعة إلى 675 مليون دولار.
كما وقع جهاز تنظيم الاتصالات، على ضوابط ومحددات تقديم الشركة المصرية للاتصالات لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر.
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وقال محمد شمروخ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إن جهاز تنظيم الاتصالات ألزم شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية بتدبير كامل قيمة رخص تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بالدولار من خارج مصر.
وأوضح أن الجهاز أمهل الشركات مدة تتراوح من 60 إلى 90 يومًا لتدبير رسوم التراخيص الجديدة.
ولفت إلى أن قيمة الرخصة سيتم سدادها دفعة واحدة، منوهًا بأن كل شركة قامت بحساب الجدوي الاقتصادية للخدمة.
وبحسب مصادر تحدثت معها“البورصة” فإن الأقرب لتدبير قيمة الرخص تسهيلات من مؤسسات مالية دولية ستحصل عليها الشركات.
في سياق آخر أوضح شمروخ أن تنظيم الاتصالات بصدد إطلاق خدمات الشريحة المدمجة للاتصالات“esim” وخدمات أخرى مكملة مثل الهوية الرقمية لقطاع الاتصالات قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه قال محمد عبد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن خدمة الجيل الخامس للاتصالات لا تتطلب تغيير شريحة المحمول، ولكن يجب أن يدعم جهاز الهاتف المحمول التقنية الجديدة.
وأوضح عبد الله خلال المؤتمر الصحفي أن نشر خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في مصر سيتم تدريجيًا بعد تهيئة أبراج المحمول، مشيراً إلى أن إنجلترا على سبيل المثال رغم إطلاقها الخدمة منذ 6 سنوات إلا أن تغطيتها لم تتجاوز 50% من مواطنيها.
وأرجع حازم متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة“إي آند مصر”، موافقة الشركة حاليًا على التوقيع علي تراخيص خدمات الجيل الخامس للاتصالات بعد مرور نحو 9 أشهر من توقيع المصرية للاتصالات كأول مشغل على البنود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيًا وثبات سعر الدولار والسماح بدخول المعدات الفنية للشركات.
من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن العلاقة مع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية قائمة على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة لتقديم خدمات جيدة وذات قيمة مضافة للمواطنين.
وأوضح طلعت أن توقيع شركات فودافون وأورنج واي آند مصر على تراخيص تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات يؤكد حرص القطاع على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتقديم أحدث المستجدات للمواطنين.
وأكد أن دخول الجيل الخامس في مصر يعتبر خطوة لتحسين الخدمات ورفع قدرات شبكات المحمول، كما يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرة القطاع على مساعدة القطاعات الأخرى ومنها المدن الذكية والخدمات الصحية واللوجيستية والتي ترتكز على تقنيات إنترنت الأشياء التي تعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس.
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