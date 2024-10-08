675 مليون دولار قيمة رخص خدمات الجيل الخامس فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركات شركات“أورنج” و”فودافون مصر” و”إى آند مصر” لخدمات الهاتف المحمول فى مصر على الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس اليوم الاثنين، بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة منتصف شهر يناير الماضي، لتصل القيمة الإجمالية للرخص الأربعة إلى 675 مليون دولار.

كما وقع جهاز تنظيم الاتصالات، على ضوابط ومحددات تقديم الشركة المصرية للاتصالات لخدمات الجيل الخامس فى مصر.

موضوعات“SDC” يستهدف 100 مليون دولار استثمارات بقطاع الفندقة خلال عامين 14 مليار جنيه مبيعات“سَفِلز مصر” العقارية خلال 9 أشهر وسط البلد تترقب الرواج التجارى مع افتتاح تطوير“مجمع التحرير”

وقال محمد شمروخ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إن جهاز تنظيم الاتصالات ألزم شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية بتدبير كامل قيمة رخص تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات بالدولار من خارج مصر.

وأوضح أن الجهاز أمهل الشركات مدة تتراوح من 60 إلى 90 يومًا لتدبير رسوم التراخيص الجديدة.

ولفت إلى أن قيمة الرخصة سيتم سدادها دفعة واحدة، منوهًا بأن كل شركة قامت بحساب الجدوي الاقتصادية للخدمة.

وبحسب مصادر تحدثت معها“البورصة” فإن الأقرب لتدبير قيمة الرخص تسهيلات من مؤسسات مالية دولية ستحصل عليها الشركات.

في سياق آخر أوضح شمروخ أن تنظيم الاتصالات بصدد إطلاق خدمات الشريحة المدمجة للاتصالات“esim” وخدمات أخرى مكملة مثل الهوية الرقمية لقطاع الاتصالات قبل نهاية العام الجاري.

من جانبه قال محمد عبد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن خدمة الجيل الخامس للاتصالات لا تتطلب تغيير شريحة المحمول، ولكن يجب أن يدعم جهاز الهاتف المحمول التقنية الجديدة.

وأوضح عبد الله خلال المؤتمر الصحفي أن نشر خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات في مصر سيتم تدريجيًا بعد تهيئة أبراج المحمول، مشيراً إلى أن إنجلترا على سبيل المثال رغم إطلاقها الخدمة منذ 6 سنوات إلا أن تغطيتها لم تتجاوز 50% من مواطنيها.

وأرجع حازم متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة“إي آند مصر”، موافقة الشركة حاليًا على التوقيع علي تراخيص خدمات الجيل الخامس للاتصالات بعد مرور نحو 9 أشهر من توقيع المصرية للاتصالات كأول مشغل على البنود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبيًا وثبات سعر الدولار والسماح بدخول المعدات الفنية للشركات.

من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن العلاقة مع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية قائمة على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة لتقديم خدمات جيدة وذات قيمة مضافة للمواطنين.

وأوضح طلعت أن توقيع شركات فودافون وأورنج واي آند مصر على تراخيص تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات يؤكد حرص القطاع على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وتقديم أحدث المستجدات للمواطنين.

وأكد أن دخول الجيل الخامس في مصر يعتبر خطوة لتحسين الخدمات ورفع قدرات شبكات المحمول، كما يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرة القطاع على مساعدة القطاعات الأخرى ومنها المدن الذكية والخدمات الصحية واللوجيستية والتي ترتكز على تقنيات إنترنت الأشياء التي تعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس.