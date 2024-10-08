طرح 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة

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- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان عن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، ويتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة.
وتتوزع الوحدات على مدن:“القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العبور – الشروق – العاشر من رمضان – السادات – المنيا الجديدة – غرب قنا الجديدة – ناصر“غرب أسيوط” – دمياط الجديدة”.
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وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على التوسع فى طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين. اقرأ ايضا: تسليم 4944 وحدة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” بأكتوبر الجديدة
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إتاحة 409 وحدات“جنة” بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و700 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة، و223 وحدة“جنة” بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و435 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا طرح 300 وحدة” سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.
وأضاف أن الطرح يشمل 1500 وحدة“عمارات الحي السادس” بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة، و456 وحدة“روضة العبور” بمساحات تتراوح من (101م2 : 111م2) بمدينة العبور، و35 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة الشروق، و11 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (130م2 : 140م2) بمدينة العاشر من رمضان، و11 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمدينة السادات، و34 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة المنيا الجديدة، و246 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة غرب قنا، و310 وحدات“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة ناصر“غرب أسيوط”.
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة 150 وحدة“جنة” بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) ، و160 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2)، و83 وحدة“إسكان متميز” بمساحات تتراوح من (104م2 : 108م2) بمدينة دمياط الجديدة، و890 وحدة“إسكان متميز” بمساحات تتراوح من (95م2 : 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة، و600 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (110م2 : 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.
وقال: إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع مسكن محور الوحدات على الرابط اعتباراً من 27/10/2024 : 26/12/2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.
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