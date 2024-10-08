طرح 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان عن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، ويتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة.

وتتوزع الوحدات على مدن:“القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العبور – الشروق – العاشر من رمضان – السادات – المنيا الجديدة – غرب قنا الجديدة – ناصر“غرب أسيوط” – دمياط الجديدة”.

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وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على التوسع فى طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وأضاف وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إتاحة 409 وحدات“جنة” بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و700 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 133م2) بمدينة القاهرة الجديدة، و223 وحدة“جنة” بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) بمدينة 6 أكتوبر، و22 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و435 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا طرح 300 وحدة” سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأضاف أن الطرح يشمل 1500 وحدة“عمارات الحي السادس” بمدينة بدر بمساحة 90م2 للوحدة، و456 وحدة“روضة العبور” بمساحات تتراوح من (101م2 : 111م2) بمدينة العبور، و35 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة الشروق، و11 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (130م2 : 140م2) بمدينة العاشر من رمضان، و11 وحدة“دار مصر” بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمدينة السادات، و34 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 115م2) بمدينة المنيا الجديدة، و246 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 118م2) بمدينة غرب قنا، و310 وحدات“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2) بمدينة ناصر“غرب أسيوط”.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة 150 وحدة“جنة” بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2) ، و160 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (106م2 : 130م2)، و83 وحدة“إسكان متميز” بمساحات تتراوح من (104م2 : 108م2) بمدينة دمياط الجديدة، و890 وحدة“إسكان متميز” بمساحات تتراوح من (95م2 : 99م2) بمدينة المنصورة الجديدة، و600 وحدة“سكن مصر” بمساحات تتراوح من (110م2 : 133م2) بمدينة العلمين الجديدة.

وقال: إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع مسكن محور الوحدات على الرابط اعتباراً من 27/10/2024 : 26/12/2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.