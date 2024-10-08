باراجون تخطط لزيادة استثماراتها فى شركات التكنولوجيا العقارية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة باراجون للتطوير العقارى، زيادة استثماراتها فى شركات التكنولوجيا العقارية خلال الفترة المقبلة، وتوفير حلول جديدة للسوق العقارى، حسبما قال بدير رزق الرئيس التنفيذى للشركة.
أضاف رزق لـ”البورصة”، أن الشركات الناشئة التكنولوجية المحرك الرئيسى لخلق بيئة استثمارية وتوفير فرص عمل، ومن المهم وجود شركات تعمل بالتكنولوجيا العقارية.
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وأوضح أن شركة“باراجون” تهتم بشركات التكنولوجيا العقارية وتعتبرها قاطرة دعم لصناعة العقار محلياً وخارجياً.
وقال إن الشركة تتعاون مع شركة“تايل جرين” لتوفير منتجات البناء محلية الصنع، من خلال المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها، والتى استخدمتها الشركة بآخر مشروعاتها بالساحل الشمالى مما يوفر فى تكلفة التصنيع.
وأضاف رزق، أن“باراجون” تتعاون مع شركة“لين” الناشئة والتى تعد أول شركة توفر طباعة الخرسانة فى مصر والشرق الأوسط.
وأطلقت شركة باراجون بالتعاون مع أدير العالمية، وبى مايسترو، برنامج مسرعة أعمال“بروبتكس” لتوفير موارد وإرشادات للشركات الناشئة لتصبح جاهزة للاستثمار، تحت إدارة“ستارت آب فاكتورى” لدعم الشركات الناشئة.
ويسعى البرنامج لتحقيق النمو الاقتصادى من خلال دعم الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا العقارية، باستثمارات من“باراجون” و”أدير” و”بى مايسترو”، حيث تبلغ القيمة الأولية للصندوق 5 ملايين دولار. اقرأ أيضا:“باراجون للتطوير العقارى” تستهدف استثمار 1.5 مليار جنيه العام الجارى
وأوضح رزق، أن“باراجون” تسعى للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار بدول ليبيا، والعراق، والسودان، وسوريا، وفلسطين، عبر تصدير مواد البناء وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة لعمليات التطوير.
وقال إن الشركة تتبنى خطة استراتيجية من 3 محاور، هى التوسع بالسوق العقارى، وتوفير التكلفة مع الحفاظ على الجودة، بالإضافة إلى خفض الوقت المطلوب لتنفيذ المشروعات.
وأضاف أن السوق العقارى يشهد طفرة وتفوق خاصة مع المشروعات الأخيرة بمنطقة الساحل الشمالى ومشروعات العاصمة الإدارية، والتى تتميز بالبنية التحتية التكنولوجية.
وأعلنت شركة باراجون للتطوير العقارى عن تحالفها مع شركة أدير العالمية، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة مليون متر مربع بمنطقة شرق القاهرة.
وتصل مساحة المبانى حوالى 350 ألف متر مربع حيث تشمل الفنادق، والشقق الفندقية، ومراكز التسوق، والمكاتب الإدارية، ويبلغ إجمالى مبيعات المرحلة الأولى للمشروع 80 مليار جنيه، ويتضمن المشروع فى مرحلته الأولى تطوير 250 ألف متر مربع، مع خطط للتوسع فى المراحل اللاحقة.
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