باراجون تخطط لزيادة استثماراتها فى شركات التكنولوجيا العقارية

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة باراجون للتطوير العقارى، زيادة استثماراتها فى شركات التكنولوجيا العقارية خلال الفترة المقبلة، وتوفير حلول جديدة للسوق العقارى، حسبما قال بدير رزق الرئيس التنفيذى للشركة.

أضاف رزق لـ”البورصة”، أن الشركات الناشئة التكنولوجية المحرك الرئيسى لخلق بيئة استثمارية وتوفير فرص عمل، ومن المهم وجود شركات تعمل بالتكنولوجيا العقارية.

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وأوضح أن شركة“باراجون” تهتم بشركات التكنولوجيا العقارية وتعتبرها قاطرة دعم لصناعة العقار محلياً وخارجياً.

وقال إن الشركة تتعاون مع شركة“تايل جرين” لتوفير منتجات البناء محلية الصنع، من خلال المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها، والتى استخدمتها الشركة بآخر مشروعاتها بالساحل الشمالى مما يوفر فى تكلفة التصنيع.

وأضاف رزق، أن“باراجون” تتعاون مع شركة“لين” الناشئة والتى تعد أول شركة توفر طباعة الخرسانة فى مصر والشرق الأوسط.

وأطلقت شركة باراجون بالتعاون مع أدير العالمية، وبى مايسترو، برنامج مسرعة أعمال“بروبتكس” لتوفير موارد وإرشادات للشركات الناشئة لتصبح جاهزة للاستثمار، تحت إدارة“ستارت آب فاكتورى” لدعم الشركات الناشئة.

ويسعى البرنامج لتحقيق النمو الاقتصادى من خلال دعم الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا العقارية، باستثمارات من“باراجون” و”أدير” و”بى مايسترو”، حيث تبلغ القيمة الأولية للصندوق 5 ملايين دولار.

وأوضح رزق، أن“باراجون” تسعى للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار بدول ليبيا، والعراق، والسودان، وسوريا، وفلسطين، عبر تصدير مواد البناء وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة لعمليات التطوير.

وقال إن الشركة تتبنى خطة استراتيجية من 3 محاور، هى التوسع بالسوق العقارى، وتوفير التكلفة مع الحفاظ على الجودة، بالإضافة إلى خفض الوقت المطلوب لتنفيذ المشروعات.

وأضاف أن السوق العقارى يشهد طفرة وتفوق خاصة مع المشروعات الأخيرة بمنطقة الساحل الشمالى ومشروعات العاصمة الإدارية، والتى تتميز بالبنية التحتية التكنولوجية.

وأعلنت شركة باراجون للتطوير العقارى عن تحالفها مع شركة أدير العالمية، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة مليون متر مربع بمنطقة شرق القاهرة.

وتصل مساحة المبانى حوالى 350 ألف متر مربع حيث تشمل الفنادق، والشقق الفندقية، ومراكز التسوق، والمكاتب الإدارية، ويبلغ إجمالى مبيعات المرحلة الأولى للمشروع 80 مليار جنيه، ويتضمن المشروع فى مرحلته الأولى تطوير 250 ألف متر مربع، مع خطط للتوسع فى المراحل اللاحقة.

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