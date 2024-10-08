وسط البلد تترقب الرواج التجارى مع افتتاح تطوير مجمع التحرير

MENAFN - Al-Borsa News) تترقب منطقة وسط القاهرة رواجًا تجاريًا خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الانتهاء من أعمال تطوير“مجمع التحرير” بنهاية العام المقبل، مع توقعات بارتفاع أسعار البيع والإيجار فى المنطقة.

ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن تطوير المجمع وتحويله إلى فندق عالمى سوف يساهم بشكل كبير فى دعم خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية، واستيعاب عدد أكبر من السياح.

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وفى ديسمبر 2021، وقعت الحكومة المصرية عقد تطوير“مجمع التحرير” مع تحالف يضم 3 شركات دولية وهى“جلوبال فينتشرز، ومجموعة أوكسفورد كابيتال، وشركة العتيبة للاستثمار”.

وبدأ التحالف فى إعادة تأهيل وتطوير المجمع من الداخل لتحويله إلى فندق عالمى يحمل اسم“Cairo House”، حيث خصصت مجموعة العتيبة الإماراتية نحو 200 مليون دولار لضخها فى عمليات التطوير.

وقال أيمن سامى، رئيس مكتب“جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة جذب 30 مليون سائح سنويًا، وهناك حاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن تحويل مجمع التحرير إلى فندق خطوة جيدة لدعم خطة التنشيط السياحى.

وأضاف سامى، أن تطوير المجمع جزء من خطة تطوير منطقة وسط القاهرة والتى تتضمن تحويل العديد من المبانى ومقرات الوزارات إلى مجمعات إدارية وفندقية.

وأوضح أن تطوير مجمع التحرير سيؤثر بشكل إيجابى على منطقة وسط البلد لذلك من المتوقع زيادة أسعار العقارات بالمنطقة بشكل تدريجى بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقارى، إن الانتهاء من تطوير مجمع التحرير سوف يرفع نسبة الإشغال فى المنطقة بنسبة كبيرة لتصل إلى 100%، فضلًا عن تطوير الغرف الفندقية المحيطة بالمنطقة وزيادة عددها.

وأضاف جمال، أن الموقع الاستراتيجى لمجمع التحرير فى وسط القاهرة سوف يدعم خطة الحكومة لزيادة نمو حركة السياحة الوافدة، خاصة مع تحويل المجمع إلى فندق عالمى.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات فى منطقة وسط البلد، بدعم من زيادة الطلب على الشراء والإيجار بعد الانتهاء من عملية تطوير مجمع التحرير وتطوير مبانى الوزارات الأخرى.

وتابع جمال:“نجاح تجربة تطوير مجمع التحرير سوف يشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعات مماثلة والاستفادة من الإقبال الكبير على المنطقة”.

وأشار إلى أن النشاط التجارى فى وسط البلد سوف يشهد رواجًا، كما أن أعمال التطوير توفر حافزًا للشركات الناشئة للحصول على مقرات بالمنطقة بأسعار أقل من شرق وغرب القاهرة بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها.

وأضاف أن إقامة فنادق جديدة فى منطقة وسط القاهرة يدعم خطة الحكومة لزيادة عدد الغرف الفندقية خلال الفترة القادمة لاستيعاب عدد أكبر من السائحين.

وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن أسعار بيع وإيجار العقارات بمنطقة وسط البلد سوف ترتفع بنسبة تتراوح بين 40% و50% بعد الانتهاء من أعمال تطوير مجمع التحرير.

وأضاف عبدالمنعم، أنه من المتوقع البدء فى تطوير مشروعات أخرى ضمن أعمال تطوير وسط القاهرة بالتعاون مع المستثمرين الأجانب، خاصة مع المزايا الكبيرة التى توفرها المنطقة للمستثمرين.

وأوضح أن أسعار الإقامة فى الفنادق المحيطة بمنطقة وسط القاهرة سوف ترتفع بنسبة كبيرة، بدعم من الإقبال على الإقامة فى المنطقة مع استكمال خطة الحكومة لتطويرها وتوفير أنشطة تجارية وترفيهية متنوعة.

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