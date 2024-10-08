وسط البلد تترقب الرواج التجارى مع افتتاح تطوير مجمع التحرير

(MENAFN
- Al-Borsa News) تترقب منطقة وسط القاهرة رواجًا تجاريًا خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الانتهاء من أعمال تطوير“مجمع التحرير” بنهاية العام المقبل، مع توقعات بارتفاع أسعار البيع والإيجار فى المنطقة.
ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن تطوير المجمع وتحويله إلى فندق عالمى سوف يساهم بشكل كبير فى دعم خطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية، واستيعاب عدد أكبر من السياح.
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وفى ديسمبر 2021، وقعت الحكومة المصرية عقد تطوير“مجمع التحرير” مع تحالف يضم 3 شركات دولية وهى“جلوبال فينتشرز، ومجموعة أوكسفورد كابيتال، وشركة العتيبة للاستثمار”.
وبدأ التحالف فى إعادة تأهيل وتطوير المجمع من الداخل لتحويله إلى فندق عالمى يحمل اسم“Cairo House”، حيث خصصت مجموعة العتيبة الإماراتية نحو 200 مليون دولار لضخها فى عمليات التطوير. اقرأ أيضا: الانتهاء من فندق مجمع التحرير بحلول ديسمبر 2025
وقال أيمن سامى، رئيس مكتب“جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة جذب 30 مليون سائح سنويًا، وهناك حاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن تحويل مجمع التحرير إلى فندق خطوة جيدة لدعم خطة التنشيط السياحى.
وأضاف سامى، أن تطوير المجمع جزء من خطة تطوير منطقة وسط القاهرة والتى تتضمن تحويل العديد من المبانى ومقرات الوزارات إلى مجمعات إدارية وفندقية.
وأوضح أن تطوير مجمع التحرير سيؤثر بشكل إيجابى على منطقة وسط البلد لذلك من المتوقع زيادة أسعار العقارات بالمنطقة بشكل تدريجى بعد الانتهاء من أعمال التطوير. جمال: نجاح تجربة تطوير المجمع يشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعات مماثلة
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقارى، إن الانتهاء من تطوير مجمع التحرير سوف يرفع نسبة الإشغال فى المنطقة بنسبة كبيرة لتصل إلى 100%، فضلًا عن تطوير الغرف الفندقية المحيطة بالمنطقة وزيادة عددها.
وأضاف جمال، أن الموقع الاستراتيجى لمجمع التحرير فى وسط القاهرة سوف يدعم خطة الحكومة لزيادة نمو حركة السياحة الوافدة، خاصة مع تحويل المجمع إلى فندق عالمى.
وأوضح أنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات فى منطقة وسط البلد، بدعم من زيادة الطلب على الشراء والإيجار بعد الانتهاء من عملية تطوير مجمع التحرير وتطوير مبانى الوزارات الأخرى.
وتابع جمال:“نجاح تجربة تطوير مجمع التحرير سوف يشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعات مماثلة والاستفادة من الإقبال الكبير على المنطقة”.
وأشار إلى أن النشاط التجارى فى وسط البلد سوف يشهد رواجًا، كما أن أعمال التطوير توفر حافزًا للشركات الناشئة للحصول على مقرات بالمنطقة بأسعار أقل من شرق وغرب القاهرة بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها.
وأضاف أن إقامة فنادق جديدة فى منطقة وسط القاهرة يدعم خطة الحكومة لزيادة عدد الغرف الفندقية خلال الفترة القادمة لاستيعاب عدد أكبر من السائحين. عبدالمنعم: أسعار بيع وإيجار العقارات فى وسط البلد سوف ترتفع بنسبة 50%
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن أسعار بيع وإيجار العقارات بمنطقة وسط البلد سوف ترتفع بنسبة تتراوح بين 40% و50% بعد الانتهاء من أعمال تطوير مجمع التحرير.
وأضاف عبدالمنعم، أنه من المتوقع البدء فى تطوير مشروعات أخرى ضمن أعمال تطوير وسط القاهرة بالتعاون مع المستثمرين الأجانب، خاصة مع المزايا الكبيرة التى توفرها المنطقة للمستثمرين.
وأوضح أن أسعار الإقامة فى الفنادق المحيطة بمنطقة وسط القاهرة سوف ترتفع بنسبة كبيرة، بدعم من الإقبال على الإقامة فى المنطقة مع استكمال خطة الحكومة لتطويرها وتوفير أنشطة تجارية وترفيهية متنوعة.
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