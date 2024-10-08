14 مليار جنيه مبيعات سَفِلز مصر العقارية خلال 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) قال كاتسبى لانجر باجيت، رئيس مكتب“سَفِلز مصر” للاستشارات العقارية، إن الشركة حققت مبيعات عقارية تتجاوز 14 مليار جنيه فى مدة زمنية أقل من 9 أشهر منذ بداية 2024.

وأضاف باجيت لـ”البورصة”، أن الشركة قدمت خدمات استشارية لمشاريع بلغ إجمالى مساحتها أكثر من 5.5 مليون متر مربع، كما تقوم حاليًا بإدارة مليون متر مربع من المساحات المبنية.

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وأوضح أن“سَفِلز مصر” بدأت عام 2024 بنحو 140 موظفًا ومن المتوقع إنهاء العام بنحو 165 موظفًا.

أشار إلى أن“سَفِلز مصر” حققت نتائج مالية جيدة خلال العام الماضى 2023، حيث شهدت إيرادات الشركة زيادة قدرها 68% مقارنة بعام 2022، كما ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 76% خلال نفس الفترة.

وقال إنه على الصعيد العالمى، تعمل شركة سَفِلز منذ عام 1855، ولديها 39 ألف موظف، وتمتلك شبكة عالمية تضم أكثر من 700 مكتب وشريك فى الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط، وتصل إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليار جنيه إسترلينى.

وأضاف أن الشركة بدأت عملها فى مصر منذ عام 2019، واليوم لديها حوالى 140 موظفًا، ورغم أن حجم أعمال الشركة فى مصر يمثل حاليًا جزءًا صغيرًا من حصة الأعمال العالمية، فإن مكتب“سفلز” فى مصر يعتبر فرعًا مهمًا للشركة كونه أحد أسرع المكاتب نموًا، مدفوعا بإمكانات النمو الهائلة فى القطاع العقارى المصرى.

وأوضح رئيس مكتب“سَفِلز مصر” للاستشارات العقارية، أن إيجارات المساحات الإدارية من الدرجة الأولى فى القاهرة الكبرى شهدت زيادة كبيرة فى عام 2024، بمتوسط نمو 54% على مستوى جميع المناطق، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدى، حيث لا يزال الطلب قويًا على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة.

كما توقع استمرار النمو فى أسعار الإيجارات حتى نهاية عام 2024 وبداية 2025، نتيجة ارتفاع الطلب على المساحات الإدارية، لاسيما فى مناطق مثل شرق القاهرة، والتى مازالت جاذبة للمستثمرين والشركات الأجنبية.

وقال باجيت، إن أسعار إيجار الوحدات التجارية بالمشاريع المميزة فى عام 2024 ارتفع إلى 1042 جنيهًا للمتر المربع فى منطقة وسط القاهرة، و1131 جنيهًا للمتر فى منطقة غرب القاهرة، و1522 جنيهًا للمتر فى شرق القاهرة.

وأضاف أنه على الرغم من زيادة المعروض من الوحدات التجارية، ارتفعت أسعار الإيجارات بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على المساحات التجارية فى المشاريع المميزة بفضل التركيبة السكانية الشابة والمتنامية فى مصر، بالإضافة إلى رغبة المشروعات التجارية فى تقديم تجارب تسوق عملية وجذابة لعملائها، وتفضيلهم العمل مع شركات التطوير العقارى الشهيرة والتى أثبتت نجاحها بالفعل، كذلك، أدى تطوير البنية التحتية وارتفاع الإقبال من العلامات التجارية العالمية إلى تعزيز الطلب.

وأوضح رئيس مكتب“سَفِلز مصر” للاستشارات العقارية، أنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة فى مصر مما أثر على القوة الشرائية للمستهلكين، فإن الطلب على المساحات التجارية عالية الجودة لا يزال قويًا.

وقال إن الاهتمام المتزايد من العلامات التجارية العالمية وارتفاع الإيجارات يدل على استمرار الاهتمام بالوحدات التجارية بالرغم من هذه الظروف، وهما مؤشران قويان على مرونة القطاع.

وأضاف باجيت:“فى حين تستمر القيود على الواردات وضغوط هامش الربح، إلا أنه من المتوقع أن يدعم النمو المدفوع بطلب السوق، مدعومًا بالتركيبة السكانية الشابة لمصر وأسس القطاع القوية، نموًا فى الربع الثانى والثالث من العام”.

وأوضح أن مجالات الأعمال التجارية التى أظهرت أكبر نمو خلال النصف الأول من العام الجارى هى منافذ بيع الأغذية والمشروبات، وهو المجال الذى يعتبر الأفضل أداءً، مدفوعًا بالتركيبة السكانية الشابة فى مصر.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد الأعمال التجارية التى تتيح تجارب استثنائية لعملائها ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يبحث المستهلكون عن تجارب تسوق أكثر جاذبية فى مجالات الرياضة، والترفيه التثقيفى، والترفيه بشكل عام، كما شهدت فئة الأثاث والديكورات إقبالًا مستمرًا بسبب ارتفاع الطلب على العقارات السكنية.

وتوقع باجيت أن تحافظ هذه المجالات على نموها فى العام المقبل، مع استمرار ريادة قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يتحول سلوك المستهلك بشكل متزايد نحو التجارب التفاعلية والاجتماعية داخل المساحات التجارية.

وأشار إلى التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، لها تأثير كبير على قطاع العقارات بشكل عام، وقد جعل تحرير سعر الصرف العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لكنه تسبب أيضًا فى ارتفاع تكاليف البناء، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار البيع، بالإضافة إلى تأثيره على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات مما تسبب فى تأخير تسليم العديد منها.

كما ساهم مناخ أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا فى ارتفاع أسعار البيع، حيث يدخل سعر التمويل فى معادلة أسعار البيع، ومن ناحية أخرى انخفضت القوة الشرائية للمستهلك، وجميع هذه العوامل تؤثر على هامش ربح المطورين العقاريين.

وقال باجيت، إن“سَفِلز مصر” تمتلك حاليًا مكتبين فى شرق وغرب القاهرة لخدمة العملاء فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى، والساحل الشمالى، والبحر الأحمر بشكل أساسى، كما لدى الشركة عملاء فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات فى مواقع أخرى.