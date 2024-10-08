14 مليار جنيه مبيعات سَفِلز مصر العقارية خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال كاتسبى لانجر باجيت، رئيس مكتب“سَفِلز مصر” للاستشارات العقارية، إن الشركة حققت مبيعات عقارية تتجاوز 14 مليار جنيه فى مدة زمنية أقل من 9 أشهر منذ بداية 2024.
وأضاف باجيت لـ”البورصة”، أن الشركة قدمت خدمات استشارية لمشاريع بلغ إجمالى مساحتها أكثر من 5.5 مليون متر مربع، كما تقوم حاليًا بإدارة مليون متر مربع من المساحات المبنية.
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وأوضح أن“سَفِلز مصر” بدأت عام 2024 بنحو 140 موظفًا ومن المتوقع إنهاء العام بنحو 165 موظفًا. 68% نموًا فى إيرادات“سَفِلز مصر” خلال العام الماضى
أشار إلى أن“سَفِلز مصر” حققت نتائج مالية جيدة خلال العام الماضى 2023، حيث شهدت إيرادات الشركة زيادة قدرها 68% مقارنة بعام 2022، كما ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 76% خلال نفس الفترة.
وقال إنه على الصعيد العالمى، تعمل شركة سَفِلز منذ عام 1855، ولديها 39 ألف موظف، وتمتلك شبكة عالمية تضم أكثر من 700 مكتب وشريك فى الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط، وتصل إيراداتها السنوية أكثر من 2 مليار جنيه إسترلينى.
وأضاف أن الشركة بدأت عملها فى مصر منذ عام 2019، واليوم لديها حوالى 140 موظفًا، ورغم أن حجم أعمال الشركة فى مصر يمثل حاليًا جزءًا صغيرًا من حصة الأعمال العالمية، فإن مكتب“سفلز” فى مصر يعتبر فرعًا مهمًا للشركة كونه أحد أسرع المكاتب نموًا، مدفوعا بإمكانات النمو الهائلة فى القطاع العقارى المصرى. 54% ارتفاعًا فى إيجارات المساحات الإدارية من الدرجة الأولى بالقاهرة
وأوضح رئيس مكتب“سَفِلز مصر” للاستشارات العقارية، أن إيجارات المساحات الإدارية من الدرجة الأولى فى القاهرة الكبرى شهدت زيادة كبيرة فى عام 2024، بمتوسط نمو 54% على مستوى جميع المناطق، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدى، حيث لا يزال الطلب قويًا على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة.
كما توقع استمرار النمو فى أسعار الإيجارات حتى نهاية عام 2024 وبداية 2025، نتيجة ارتفاع الطلب على المساحات الإدارية، لاسيما فى مناطق مثل شرق القاهرة، والتى مازالت جاذبة للمستثمرين والشركات الأجنبية. الطلب على المساحات التجارية عالية الجودة لا يزال قويًا
وقال باجيت، إن أسعار إيجار الوحدات التجارية بالمشاريع المميزة فى عام 2024 ارتفع إلى 1042 جنيهًا للمتر المربع فى منطقة وسط القاهرة، و1131 جنيهًا للمتر فى منطقة غرب القاهرة، و1522 جنيهًا للمتر فى شرق القاهرة.
وأضاف أنه على الرغم من زيادة المعروض من الوحدات التجارية، ارتفعت أسعار الإيجارات بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على المساحات التجارية فى المشاريع المميزة بفضل التركيبة السكانية الشابة والمتنامية فى مصر، بالإضافة إلى رغبة المشروعات التجارية فى تقديم تجارب تسوق عملية وجذابة لعملائها، وتفضيلهم العمل مع شركات التطوير العقارى الشهيرة والتى أثبتت نجاحها بالفعل، كذلك، أدى تطوير البنية التحتية وارتفاع الإقبال من العلامات التجارية العالمية إلى تعزيز الطلب.
وأوضح رئيس مكتب“سَفِلز مصر” للاستشارات العقارية، أنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة فى مصر مما أثر على القوة الشرائية للمستهلكين، فإن الطلب على المساحات التجارية عالية الجودة لا يزال قويًا.
وقال إن الاهتمام المتزايد من العلامات التجارية العالمية وارتفاع الإيجارات يدل على استمرار الاهتمام بالوحدات التجارية بالرغم من هذه الظروف، وهما مؤشران قويان على مرونة القطاع.
وأضاف باجيت:“فى حين تستمر القيود على الواردات وضغوط هامش الربح، إلا أنه من المتوقع أن يدعم النمو المدفوع بطلب السوق، مدعومًا بالتركيبة السكانية الشابة لمصر وأسس القطاع القوية، نموًا فى الربع الثانى والثالث من العام”.
وأوضح أن مجالات الأعمال التجارية التى أظهرت أكبر نمو خلال النصف الأول من العام الجارى هى منافذ بيع الأغذية والمشروبات، وهو المجال الذى يعتبر الأفضل أداءً، مدفوعًا بالتركيبة السكانية الشابة فى مصر. اقرأ أيضا:“سَفِلز مصر”: 75% نموًا فى أسعار مشروعات“رأس الحكمة” خلال 2024
بالإضافة إلى ذلك، تشهد الأعمال التجارية التى تتيح تجارب استثنائية لعملائها ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يبحث المستهلكون عن تجارب تسوق أكثر جاذبية فى مجالات الرياضة، والترفيه التثقيفى، والترفيه بشكل عام، كما شهدت فئة الأثاث والديكورات إقبالًا مستمرًا بسبب ارتفاع الطلب على العقارات السكنية.
وتوقع باجيت أن تحافظ هذه المجالات على نموها فى العام المقبل، مع استمرار ريادة قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يتحول سلوك المستهلك بشكل متزايد نحو التجارب التفاعلية والاجتماعية داخل المساحات التجارية.
وأشار إلى التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة، لها تأثير كبير على قطاع العقارات بشكل عام، وقد جعل تحرير سعر الصرف العقارات أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، لكنه تسبب أيضًا فى ارتفاع تكاليف البناء، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار البيع، بالإضافة إلى تأثيره على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات مما تسبب فى تأخير تسليم العديد منها.
كما ساهم مناخ أسعار الفائدة المرتفعة أيضًا فى ارتفاع أسعار البيع، حيث يدخل سعر التمويل فى معادلة أسعار البيع، ومن ناحية أخرى انخفضت القوة الشرائية للمستهلك، وجميع هذه العوامل تؤثر على هامش ربح المطورين العقاريين.
وقال باجيت، إن“سَفِلز مصر” تمتلك حاليًا مكتبين فى شرق وغرب القاهرة لخدمة العملاء فى جميع أنحاء القاهرة الكبرى، والساحل الشمالى، والبحر الأحمر بشكل أساسى، كما لدى الشركة عملاء فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات فى مواقع أخرى.
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