كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة تطلق عيادة تجارية ضمن مشروع (TradeLab)

(MENAFN
- HBKU Media)
الدوحة، 7 أكتوبر 2024: حصل الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ المشارك والعميد المشارك للشؤون الطلابية في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور إيمانويل تشاتزيكونستانتينو، الأستاذ المساعد في الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون في قطر، على اعتماد مشروع (TradeLab)، لإطلاق عيادة تجارية تجريبية مشتركة بين المؤسستين، حيث تأتي هذه العيادة ضمن منحة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار للأستاذين الذين يبحثان في "السياسات الصناعية للتنمية الرقمية" والتي تركز على قضايا محورية في مجال التجارة، مثل السياسات الصناعية والتجارة الرقمية والأمن القومي.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر: "هذا التعاون بين جامعة حمد بن خليفة وجامعة جورجتاون في قطر ليس مجرد شراكة بين جامعتين، بل هو تلاقٍ للعقول والرؤى والالتزام المشترك بتمكين الجيل القادم، حيث سيعمل طلابٌ من كلا الجامعتين جنبًا إلى جنب مع صناع سياسات ومختصين لجعل التجارة والتعاون الدوليين أكثر عدلًا ويُسرًا، فنحن غالبًا ما نتحدث عن إعداد الطلاب للمستقبل كما لو كان حدثًا بعيدًا، لكن الحقيقة أن المستقبل يتشكل اليوم على أيدي من يجلبون رؤىً مختلفة ومستنيرة للتصدي للتحديات القائمة، وبرنامج (TradeLab) يضع طلابنا في طليعة هؤلاء".
ومن جانبها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: "سيتيح مشروع (TradeLab) للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كلٍ من كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة وجامعة جورجتاون في قطر فرصة لإجراء بحوث متقدمة ومتعددة التخصصات حول قضايا التجارة الدولية والاستثمار المعاصرة، ويستند هذا المشروع إلى العلاقة الراسخة بين المؤسستين في مجال القانون الدولي، وهي علاقة كان لزميلي الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس دور كبير في إرسائها وتطويرها بالتنسيق مع نظرائه في جامعة جورجتاون".
يذكر أن مشروع (TradeLab) هو عبارة عن شبكة عالمية من العيادات القانونية التي تجمع الطلاب والأكاديميين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم للتصدي للتحديات التجارية والتنظيمية، ومن خلال توفير المعلومات والدعم في مجالات التفاوض والامتثال والتقاضي، يهدف (TradeLab) إلى جعل العولمة أكثر شمولًا، وقد تم إطلاق البرنامج في جامعة جورجتاون في قطر بتمويلٍ من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وإشراف الأستاذ جوست باولن عام 2013، ويقوده حاليًا الرئيسان المشاركان الأستاذة جان إيفز ريمي، مدير مركز "شريداث رامفال" للقانون الدولي التجاري والسياسات والخدمات، والأستاذة كاترين كولمان، المدير والمؤسس المشارك لمركز التجارة والتنمية الشاملة في جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس: "يعد مشروع (TradeLab) خطوة أساسية لتعزيز التعاون البحثي والتدريب العملي في مجال القانون والسياسات الاقتصادية الدولية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا البرنامج هو نتاج للتعاون الوثيق بين كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة وجامعة جورجتاون في قطر، حيث يجمع الطلاب والباحثين من كلا الجامعتين ويتيح لهم فرصة العمل عن كثب مع صناع السياسات داخل قطر وخارجها، إلى جانب زملائهم من طلاب القانون والاقتصاد والسياسات من مختلف أنحاء العالم الذين يشكلون جزءًا من شبكة (TradeLab)، وأرى أن التركيز على السياسات الصناعية والتنمية الرقمية أمرًا بالغ الأهمية، لذلك أود أن أتوجه بالشكر لقيادة الجامعتين التي ساهمت في إنجاح هذا التعاون وكذلك قيادة (TradeLab) ممثلةً بأمينة المختبر الأستاذة آنا تشوك غامبوا".
أما الدكتور إيمانويل تشاتزيكونستانتينو، فقد قال: "في تقاطع النظرية مع التطبيق، يعلّم البرنامج الجديد في مشروع (TradeLab) طلاب جامعة حمد بن خليفة وجامعة جورجتاون في قطر كيفية التعامل مع القضايا الملحّة في القانون الاقتصادي الدولي من خلال تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول عملية. وعبر التعاون والبحث الدقيق والتفاعل المباشر مع المعنيين على مستوى العالم، فإن الطلاب لا يُسهمون في إثراء هذا المجال وحسب، بل يكتسبون أيضًا خبراتٍ ثمينة تصقل قدراتهم ليصبحوا الجيل القادم من صناع السياسات، ونحن متحمسون لإطلاق هذه المبادرة في وقتٍ تشهد فيه التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية تحولات كبيرة بسبب التطورات الرقمية الجديدة والتغيرات الجيوسياسية".
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