«منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم» يُطلق برنامجاً علاجياً خاصاً للعناية بصحة القولون والجهاز الهضمي

(MENAFN
- BLJ Worldwide) 06 أكتوبر 2024 — أعلن «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال العناية بالصحة والاستجمام، عن إطلاقه برنامجاً علاجياً جديداً متخصصاً في تنظيف وعلاج مشاكل القولون والعناية به، وتقديم علاجات متنوعة للجهاز الهضمي.
فمع تزايد الوعي بالعلاقة الوثيقة بين سلامة الأمعاء والحفاظ على صحة جيدة عموماً، أصبح التعرّف على علامات القولون غير الصحي واتخاذ خطوات استباقية للعناية به، أكثر أهمية من أي وقت مضى. حيث تؤدي الأمعاء دوراً أساسياً في الصحة العامة وتؤثر بها بشكل كبير، انطلاقاً من الأعراض الشائعة التي يصاب بها الجهاز الهضمي، مثل اضطرابات المعدة وعدم القدرة على تحمل أنواع معينة من الطعام والشعور المستمر بالتعب، وصولاً إلى تأثير صحة الأمعاء على الصحة الذهنية والعصبية، مثل اضراب معدلات إنتاج هرمونات الدوبامين والسيروتونين في الجسم.
وبناءً على المنهج الصحيّ المبني على استخدام المواد الطبيعية لتعزيز صحة الأمعاء، مع إجراء تغييرات مدروسة في النظام الغذائي والاهتمام بالصحة النفسية، عمل خبراء «منتجع زُلال الصحي» على تصميم هذا البرنامج لمساعدة الضيوف على تحسين أنماط حياتهم لتكون أكثر صحة وسعادة وحيوية، حيث تجمع هذه البرنامج بين الوجبات الصحية المساعدة على التخلص من السموم، والعلاجات المهدئة التي تدعم صحة الأمعاء، واستشارات التعافي الشامل الشخصية.
وفي هذا السياق، يهدف البرنامج إلى دعم وتجديد نشاط الجهاز الهضمي، من خلال منهجية متكاملة من العلاجات الصحية والوجبات الغذائية التي تحتوي عناصر طبيعية متنوعة، ومختارة بعناية من أساليب الطب العربي والإسلامي التقليدية. كما تم تصميم جميع جوانب البرنامج لتنقية الجسم، عبر جلسات السبا اليومية التي تهدف إلى تحفيز عملية فقدان الوزن الصحي والمستدام، وتنظيم مستويات الطاقة، بالإضافة إلى توفّر تقييم متقدّم للحالة الصحية، يشمل الوضع البدني وتقييم صحة البشرة باستخدام تقنية VISIA Facial Imaging التي تمنح معلومات قيّمة حول وضع الجهاز الدعامي للجسم وصحة الجلد، إلى جانب تقديم باقة من العلاجات المكمّلة، عبر الاستفادة من مرافق مركز التعافي الشامل، مثل مناطق الحرارة المضبوطة، والعلاجات المائية والساونا وغرف البخار وغرف ملح الهيمالايا.
كما يوفّر البرنامج خيارات مرنة لإضافة علاجات يومية، مثل التدليك المنشّط وجلسات التعافي الشامل ومجموعة واسعة من أنشطة الترفيه واللياقة البدنية، إذ تتراوح مدته العلاجية من 3 إلى 14 ليلة، تمثّل فرصة متميزة لأفراد المجتمع القطري، الراغبين بتحقيق نتائج إيجابية في الصحة والتوازن والحيوية.
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