حزب الله يكثف الأعمال العدائية

(MENAFN
) في يوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر, كثف حزب الله الأعمال العدائية من خلال إطلاق سلسلة من الهجمات الصاروخية التي استهدفت مدينة حيفا, ثالث أكبر مدينة في إسرائيل, يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر من العام الماضي, الذي أعاد إشعال نزاع أوسع يشمل غزة ويثير القلق بشأن احتمال نشوب حرب إقليمية, ردًا على تحركات حزب الله, عززت القوات الإسرائيلية غاراتها البرية في جنوب لبنان, بمناسبة مرور عام على اندلاع الأعمال العدائية.
وتحيي إسرائيل ذكرى هجمات السابع من أكتوبر من خلال مراسم واحتجاجات, أصبحت الأوضاع أكثر تقلبًا, أعلن حزب الله, المدعوم من إيران والمتعاون مع حماس, مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة عسكرية جنوب حيفا, بالإضافة إلى ذلك, أطلقوا صواريخ على طبريا, وهي مدينة تقع على بعد 65 كيلومترًا, مما يشير إلى تصعيد كبير في عملياتهم العسكرية, أفادت القوات العسكرية الإسرائيلية أنه تم إطلاق حوالي 190 قذيفة نحو أراضيها خلال هذه الهجمات الأخيرة, مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 فردًا, ردًا على ذلك, نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارات جوية واسعة النطاق ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان, وقد كانت الاشتباكات عبر الحدود مميتة, حيث أفادت التقارير بأن جنديين إسرائيليين قتلا, مما رفع عدد القتلى العسكريين في لبنان إلى 11 منذ بدء تجدد النزاع.
كما كانت الخسائر في الجانب اللبناني كبيرة, حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط عشرات القتلى, بما في ذلك 10 من رجال الإطفاء, نتيجة ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى اتحاد البلديات في بنت جبيل, جنوب لبنان, منذ أن بدأ حزب الله هجماته دعمًا لحماس, يُعتقد أن ما يقرب من 2000 لبناني قد فقدوا حياتهم, مع وقوع الغالبية العظمى من هذه الخسائر في الأسابيع الأخيرة, على الرغم من تزايد العنف, وصفت القوات العسكرية الإسرائيلية عملياتها البرية في لبنان بأنها "محدودة ودقيقة, " ومع ذلك, فإن نطاق هذه الأنشطة قد توسع تدريجيًا, وقد علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على الوضع, مؤكدًا أن الولايات المتحدة, بصفتها حليفًا رئيسيًا لإسرائيل, لا تزال ترى أن العمليات البرية المستمرة تعتبر محدودة, على الرغم من تصاعد التوترات وزيادة الخسائر.
بينما تتكشف الأحداث, يبقى الجو مشحونًا بعدم اليقين, حيث ينغمس الجانبان في دورة من الانتقام والانخراط العسكري, تلوح في الأفق شبح حرب إقليمية شاملة, مما يعقد الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأعمال العنيفة المتصاعدة.
MENAFN08102024000045015687ID1108756276